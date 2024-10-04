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Почистват дъждоприемните шахти в Пловдив по график от 7 до 11 октомври

  • 18:30, 04.10.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/pochistvat-dajdopriemnite-shahti-v-plovdiv-po-grafik-ot-7-do-11-oktomvri Marica.bg
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За запушени дъждоприемни шахти, счупени и липсващи капаци пловдивчани могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето кои шахти ще чистят по график специализираните екипи идната седмица:

 

На 07 октомври (понеделник): бул. "Освобождение" - от бул. "Найчо Цанов" до бул. "Санкт Петербург" и източно платно от бул. "Санкт Петербург" до бул. "Цариградско шосе", бул. "Найчо Цанов", ул. „Васил Левски“

На 08 октомври (вторник): бул. "Освобождение" - от бул. "Найчо Цанов" до бул. "Санкт Петербург" и източно платно от бул. "Санкт Петербург" до бул. "Цариградско шосе", бул. "Найчо Цанов", бул. „Цар Борис III Обединител“ от бул. „Дунав“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Дунав“

На 09 октомври (сряда): бул. "Васил Априлов" - от пл. "Гарата" до бул. "Марица-юг", ул. "Любен Каравелов", бул. „Марица север“, бул. „Марица-юг“ от ул. „Крайна“ до кръстовище с бул. „Източен“,  мост на завод „Напредък“

На 10  октомври (четвъртък): бул. "Руски", ул. "Иван Вазов", бул. „Васил Априлов“ от моста на р. Марица до Голямоконарско шосе

На 11 октомври (петък): бул. "Шести септември" - от бул. "Източен" до кв. "Прослав", бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до  кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“ източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул.“Източен“ до  бул. „Освобождение“, бул. „Цариградско шосе“  от  бул. „Освобождение „/северна страна/.

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график дъждоприемни шахти улици пловдив квартали почистване
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