Почистват дъждоприемните шахти в Пловдив от 6 до 10 януари

Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят по график и другата седмица. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 06 Януари (понеделник): Бул.“Пещерско шосе“, ул.“Просвета“ /подлез на кв.“Прослав“/, бул. „Цар Борис III Обединител“ от бул. „Дунав“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Дунав“

На 07 Януари (вторник): Бул. "Цар Борис III Обединител" - от бул. "Христо Ботев" до бул. "Марица-юг", Подлез на бул. "Шести септември" и бул. "Цар Борис III Обединител", ул. "Авксентий Велешки", бул. „Марица-север“, бул. „Марица-юг“ от ул. „Крайна“ до кръстовище с бул. „Източен“, мост на завод „Напредък“

На 08 Януари (сряда): Бул. "Освобождение" - от бул. "Найчо Цанов" до бул. "Санкт Петербург" и източно платно от бул. "Санкт Петербург" до бул. "Цариградско шосе", бул. "Найчо Цанов", бул. „Васил Априлов“ от моста на р. Марица до Голямоконарско шосе

На 09 Януари (четвъртък): Бул. "Освобождение" - от бул. "Найчо Цанов" до бул. "Санкт Петербург" и източно платно от бул. "Санкт Петербург" до бул. "Цариградско шосе", бул. "Найчо Цанов", ул. „Васил Левски“

На 10 Януари (петък): Бул. "Васил Априлов" - от пл. "Гарата" до бул. "Марица-юг", ул. "Любен Каравелов", бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“- източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“, бул. „Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение“ /северна страна/