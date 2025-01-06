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Почистват дъждоприемните шахти в Пловдив от 6 до 10 януари

  • 19:00, 06.01.2025
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/pochistvat-dajdopriemnite-shahti-v-plovdiv-ot-6-do-10-qnuari Marica.bg
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Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят по график и другата седмица. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 06 Януари (понеделник): Бул.“Пещерско шосе“, ул.“Просвета“ /подлез на кв.“Прослав“/, бул. „Цар Борис III Обединител“ от бул. „Дунав“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Дунав“

На 07 Януари (вторник): Бул. "Цар Борис III Обединител" - от бул. "Христо Ботев" до бул. "Марица-юг", Подлез на бул. "Шести септември" и бул. "Цар Борис III Обединител", ул. "Авксентий Велешки", бул. „Марица-север“,  бул. „Марица-юг“ от ул. „Крайна“ до кръстовище с бул. „Източен“,  мост на завод „Напредък“

На 08 Януари  (сряда): Бул. "Освобождение" - от бул. "Найчо Цанов" до бул. "Санкт Петербург" и източно платно от бул. "Санкт Петербург" до бул. "Цариградско шосе", бул. "Найчо Цанов",  бул. „Васил Априлов“ от моста на р. Марица до Голямоконарско шосе

На 09 Януари (четвъртък): Бул. "Освобождение" - от бул. "Найчо Цанов" до бул. "Санкт Петербург" и източно платно от бул. "Санкт Петербург" до бул. "Цариградско шосе", бул. "Найчо Цанов", ул. „Васил Левски“

На 10 Януари (петък): Бул. "Васил Априлов" - от пл. "Гарата" до бул. "Марица-юг", ул. "Любен Каравелов", бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до  кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“- източно платно,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до  бул. „Освобождение“,  бул. „Цариградско шосе“  от  бул. „Освобождение“ /северна страна/

 

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дъждоприемни шахти график пловдив почистване
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