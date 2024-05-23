Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят по график и другата седмица. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 27 май (понеделник): квартал „Прослав“, ул. „Коматевско шосе“.

На 28 май (вторник): район „Централен“ – в пространството между бул. „Руски“, бул. „Шести септември“, бул. „Копривщица“ и бул. „Марица-юг“; бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Стефан Стамболов“.

На 29 май (сряда): район „Централен“ – в пространството между бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Руски“ и ул. „Гладстон“; бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Георги Кондолов“.

На 30 май (четвъртък): район „Централен“ – в пространството между ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „Цар Симеон“, ул. „Найчо Цанов“ и бул. „Христо Ботев“; ул. „Кукленско шосе“.

На 31 май (петък): район „Тракия“ – вътрешните улици граници зони А1, А2, А3, А12 и ул. „Пеньо Пенев“; ул. „Кукленско шосе“.