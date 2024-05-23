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Почистване по график на дъждоприемните шахти от 27 до 31 май в Пловдив

  • 18:15, 23.05.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/pochistvane-po-grafik-na-dajdopriemnite-shahti-ot-27-do-31-may-v-plovdiv Marica.bg
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Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят по график и другата седмица. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

 

На 27  май (понеделник): квартал „Прослав“, ул. „Коматевско шосе“.

 

На 28  май (вторник): район „Централен“ – в  пространството между бул. „Руски“,  бул. „Шести септември“, бул. „Копривщица“ и бул. „Марица-юг“; бул. „Александър  Стамболийски“, ул. „Стефан Стамболов“.

 

На 29  май (сряда): район „Централен“ – в пространството между бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Руски“ и ул. „Гладстон“; бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Георги Кондолов“.

 

На 30  май (четвъртък): район „Централен“ – в пространството между  ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „Цар Симеон“, ул. „Найчо Цанов“ и  бул. „Христо  Ботев“; ул. „Кукленско шосе“.

 

На 31 май (петък): район „Тракия“ – вътрешните улици граници зони А1, А2, А3, А12 и ул. „Пеньо Пенев“; ул. „Кукленско шосе“.

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график дъждоприемни шахти улици пловдив квартали почистване
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