Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят и следващата седмица. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817.

Ето графика:

На 17 юни (понеделник): бул. „Княгиня Мария Луиза" – от ул. „Гладстон“ до бул. „Източен“, ул. „Гладстон“, бул. „Източен“ (западното платно); район „Източен“ – в пространството между ул. „Удроу Уилсън“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Ландос“.

На 18 юни (вторник): бул. „Христо Ботев“ и Коматевския транспортен възел; район „Източен“ – в пространството между ул. „Удроу Уилсън“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Ландос“.

На 19 юни (сряда): бул. „Марица-юг“ – от бул. „Копривщица“ до бул. „Източен“, бул. „Македония“ (Бетонния мост), ул. „Димитър Талев“, ул. „Даме Груев“.

На 20 юни (четвъртък): бул. „Цариградско шосе“ (южното платно) – от бул. „Освобождение“ до изхода на града и надлез „Скобелева майка“, бул. „Санкт Петербург“ – от надлез „Родопи“ до ул. „Менделеев“ и южното платно от ул. „Менделеев“ до бул. „Освобождение“, бул. „Освобождение“ – от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Санкт Петербург“ (западното платно), бул. „Санкт Петербург“ (северното платно), надлез „Родопи“.

На 21 юни (петък): район „Западен“ – в пространството между бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Ясна поляна“; бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Стефан Стамболов“; район „Южен“ – в пространството между ул. „Кукленско шосе“, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Македония“ и бул. „Никола Вапцаров“.