Пловдивска "нинджа" се повози върху автобус, призовава да го последват
- 10:45, 29.11.2022
- 10:51, 29.11.2022
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Млад пловдивчанин направи показно как пътниците да не си плащат за билетче в градския транспорт, а да се возят гратис. В кратко клипче в ТikTok се вижда как той се е качил върху малък автобус и се вози необезпокоявано върху него. От кадрите може да се отбележи, че случката се разиграва по бул. "Пещерско шосе".
Клипът бързо набира популярност, а младежи разпитват "нинджата" как е успял да се покатери. "С магия", отговаря гордо пловдивчанинът. Изпълнението му е изключително опасно, пък му напомнят други.
"Нинджата" призовава да последват примера му. "Мисли умно!", гласи посланието. От клипа не става ясно дали автобусът наистина е от градския транспорт или е друг.
@popovkata_sw think smart #plovdiv ♬ original sound - 14usernotfound14
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
3 коментара
Хайл29.11.2022 | 11:33
Боя му е малко на келеша
така ли ?29.11.2022 | 11:28
А АКО ГО СТУПАТ С 100 ТОЯГИ НА ГОЛ ГЪЗ....НА КАКВО ЩЕ СЕ ПОВОЗИ... Я ДА ГИ ПОДКАРАТЕ ПО ДОМОВА КНИЖКА ТИЯ ДРОГИРАНИ ТИПОВЕ......... А БЕ КАДЕ Е ТАЯ ПОЛИЦИЯ БЕ? ЗАЩО НЯМА ПРЯК ТЕЛЕФОН НЕ 112 НА КОЙТО ТЕ УЧАТ КАКВО ДА ПРАВИШ...ПРЯК ТЕЛЕФОН И КАТО ГИ СБАРАТ БОЙ ДО ОТКАТ!
Ваня29.11.2022 | 11:12
Деградацията и шизофренията все повече завладяват обществото за съжаление.