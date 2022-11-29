Млад пловдивчанин направи показно как пътниците да не си плащат за билетче в градския транспорт, а да се возят гратис. В кратко клипче в ТikTok се вижда как той се е качил върху малък автобус и се вози необезпокоявано върху него. От кадрите може да се отбележи, че случката се разиграва по бул. "Пещерско шосе".



Клипът бързо набира популярност, а младежи разпитват "нинджата" как е успял да се покатери. "С магия", отговаря гордо пловдивчанинът. Изпълнението му е изключително опасно, пък му напомнят други.



"Нинджата" призовава да последват примера му. "Мисли умно!", гласи посланието. От клипа не става ясно дали автобусът наистина е от градския транспорт или е друг.