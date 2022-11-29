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Пловдивска "нинджа" се повози върху автобус, призовава да го последват

  • 10:45, 29.11.2022
  • 10:51, 29.11.2022
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/plovdivska-nindja-se-povozi-varhu-avtobus-prizovava-da-go-posledvat Marica.bg
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   Снимка: TikTok

Млад пловдивчанин направи показно как пътниците да не си плащат за билетче в градския транспорт, а да се возят гратис. В кратко клипче в ТikTok се вижда как той се е качил върху малък автобус и се вози необезпокоявано върху него. От кадрите може да се отбележи, че случката се разиграва по бул. "Пещерско шосе". 

Клипът бързо набира популярност, а младежи разпитват "нинджата" как е успял да се покатери. "С магия", отговаря гордо пловдивчанинът. Изпълнението му е изключително опасно, пък му напомнят други.  

"Нинджата" призовава да последват примера му. "Мисли умно!", гласи посланието. От клипа не става ясно дали автобусът наистина е от градския транспорт или е друг. 

@popovkata_sw think smart #plovdiv ♬ original sound - 14usernotfound14
пловдивчанин автобус гратис полиция видео
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3 коментара

За автора

Тони Михайлов

Тони Михайлов

Репортер

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Коментари

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3 коментара
Хайл

Хайл

29.11.2022 | 11:33

Боя му е малко на келеша

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1 0
така ли ?

така ли ?

29.11.2022 | 11:28

А АКО ГО СТУПАТ С 100 ТОЯГИ НА ГОЛ ГЪЗ....НА КАКВО ЩЕ СЕ ПОВОЗИ... Я ДА ГИ ПОДКАРАТЕ ПО ДОМОВА КНИЖКА ТИЯ ДРОГИРАНИ ТИПОВЕ......... А БЕ КАДЕ Е ТАЯ ПОЛИЦИЯ БЕ? ЗАЩО НЯМА ПРЯК ТЕЛЕФОН НЕ 112 НА КОЙТО ТЕ УЧАТ КАКВО ДА ПРАВИШ...ПРЯК ТЕЛЕФОН И КАТО ГИ СБАРАТ БОЙ ДО ОТКАТ!

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3 0
Ваня

Ваня

29.11.2022 | 11:12

Деградацията и шизофренията все повече завладяват обществото за съжаление.

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2 0

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