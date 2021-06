Пловдив казва „Corona ciao!” с мощно музикално лято СНИМКИ

Пандемията притихна и сцените се отприщиха

Билетите се изкупуват като топъл хляб, куп звезди ще участват във фестивалите, които ще продължат до късна есен

Музикалните сцени в Пловдив се отприщиха. През май миналата година пандемията постави на пауза културните афиши и събитията в града под тепетата бяха епизодични, в дълги периоди и нулеви поради наложените противоепидемични мерки.

Сега за огромна радост на почитателите на музиката, театъра и фестманиаците, през последния месец настъпи пренареждане заради затихващата ситуация с вируса.

Програмите в топдестинациите на Пловдив се препълниха с културни прояви през цялото лято, та чак до края на септември. Очаквано настъпи буря след затишие. Билетите се изкупуват като топъл хляб по всички възможни канали още в мига на пускането им в продажба. Това е напълно нормално, предвид че нито един пловдивчанин не е свикнал да си стои затворен вкъщи, знаейки и припомняйки си какви мигове е преживявал на събития на Гребната база, на Античния театър, на Лятното кино, на Младежкия хълм, на Бунарджика, в кв. “Капана“.

Определено коронавирусът бе еднакво огромно изпитание както за бохемите, така и за организаторите на подобни събития заради несигурността. Отложени през последната година бяха десетки събития, които меломаните в града под тепетата чакаха с огромно нетърпение. Някои ще се проведат в близките дни, след едногодишно чакане съвсем нови идеи и фестивали пък ще компенсират липсата. Един бърз поглед към афиша за музикалното лято на Пловдив показва, че градът ще вибрира с музика и спектакли за всеки вкус. Въпреки събитията жителите и гостите на града имат богат избор и вече могат да наредят и организират летните си почивни дни според своите музикални предпочитания и културни виждания.

От вчера в Пловдив започна първият музикален летен фестивал в България за тази година. Music Daze качва куп звезди до най-високата точка на Бунарджика за тридневно музикално пътешествие. Събитието ще продължи до неделя включително, като днес на сцената меломаните ще видят Dub FX, Me and my devil, Krekhaus и A.L.E.K.S., а утре перлата в короната на програмата ще бъдат Ицо Хазарта, Керана и космонавтите, Innerglow и Le Push. И това е само за старт. Този фестивал ще даде началото на мощното музикално и театрално лято, което очаква пловдивчани.

Седмица по-късно, на 19 юни, лятна сцена "Орфей" ще приюти концерта "Завинаги в сърцата" с музиката на Милчо Левиев. Така може да се окачестви една от последните творчески идеи на композитора, породила създаването на оригинални аранжименти за глас и камерни инструментални формации върху теми от емблематични произведения на Барток, Шопен, Владигеров, Равел, Вила-Лобос, Чайковски, Рахманинов.

На 22 юни Летния театър ще превземе легендата Васил Петров със "Symphony way", на 24 юни лятна сцена "Орфей" ще разтресат рок ветераните от БТР, а ден по-късно Stage park ще приюти група P.I.F., която остана без Димо, но със съдействието и гласовете на други известни музиканти ще представят последните му песни, които влизат в новия албум, озаглавен P.I.F. 6.

На 26 юни за любителите на класическата музика ще се проведе концерт "100 години Пиацола" в Балабановата къща, а на 30 юни в Малката раннохристиянска базилика пловдивчани ще се насладят на клавирното дуо Виктория Василенко и Сергей Редкин.

Юлските концерти пък ще открие Стефан Вълдобрев с Обичайните заподозрени на Летния театър. На същата сцена, но на 14 юли публиката ще забавлява Веско Ешкенази. На 9 юли пък в Дома на културата композиторът Стоиц Гъдев ще представи авторската си музика. Септември не е по-скромен откъм музика. Меломаните ще могат да присъстват на два големи концерта на Античния театър - на Графа на 8 септември и на Лили Иванова на 14-и.

Междувременно през месеците юни, юли и август продължават събитията от Opera Open 2021.

Театралните постановки също са богато застъпени в лятната културна програма на Пловдив. През юни почитателите на театъра ще могат да гледат спектаклите "Горката Франция", "Сватба със закъснител" и "Петък 13".

Със сигурност културният афиш казва "Corona ciao" и се реваншира на пловдивската публика за изпуснатите емоции. Сега е времето за наваксване и утоляване на жаждата за събития, гласи текстът под черта.

Пловдивските меломани: Молим се за дъжд от концерти!

Пандемията нанесе сериозен удар по пловдивските меломани, които не са никак малко. Вирусът размести афишите - някъде с месец напред, другаде с цяла година. Получи се огромна пауза, която изостри жаждата за концерти до краен предел. Сега сцените отново отварят врати, а музикални звезди редят среща след среща за огромна радост на феновете.

„След това затишие започнах да се оглеждам за някакво събитие, някакъв концерт, без значение какъв е и кой участва в него. Просто искам да отида някъде, да слушам музика на открито и да се изключа за няколко часа от ежедневието. Радвам се, че вече стъпка по стъпка музикалните сцени се съживяват, защото с тях се съживявам и аз. Афишите в Пловдив не са очаквано богати и през лятото, и като цяло до края на годината, но със сигурност има достатъчно събития, които ще посетя с нетърпение“. Това коментира пред „Марица“ заклетият меломан Иван, който е като енциклопедия за музикалния живот на Пловдив.

„Не мога да повярвам, че ще присъствам на концерт тази година. Това вече ми звучеше като нещо фантастично. Вече съм се заредила с билети за поне 5 концерта и фестове в Пловдив“, сподели развълнуваната Кристин, която пък си пада по рок.

„Пловдив е сцена! Не мога да приема, че една година и повече беше гробна тишина. Пловдив е град за звезди и за незабравими концерти. И това го знае целият свят. Много изпълнители избират да снимат концертите си точно тук и това не е случайност. Атмосферата, публиката и очакването сега ще направят музикалните събития още по-вълнуващи. Ще посетя каквото, когато и където мога, защото наистина изпитвам глад“, каза Павел, който се представи като момче, израснало по сцените на града под тепетата.

Феновете са категорични и вече са отправили молитва за дъжд от концерти - повече и повече събития, ние сме там!

Бум на фестивали! От "Music Daze" до "Усмивки под тепето"

Бум на фестовете в Пловдив ще се регистрира това лято, съобщиха за "Марица" от фондация "Пловдив 2019", която се грижи за програмата в Европейската столица на културата.

Старт дава тридневният "Music Daze", който започна вчера и ще продължи до неделя включително, на Бунарджика. През юли и септември предстои Altitude/ Attitude - няколко музикални събития, организирани на ключовите градски, археологически обекти в града, традиционни притегателни места за отдих и култура, като Небет тепе, Сахат тепе, Братската могила, Младежкият хълм, Римският стадион.

От началото на юли се дава старт и на фестивала "Лятно кино в парка". Той ще продължи цели две седмици. В своето четвърто издание фестивалът ще представи актуални филми от България, Европа и от света по един различен начин - чрез прожекции на открито в пловдивските паркове. Прожекциите ще се провеждат вечер от 20.30 до 23.00 ч. в Цар-Симеоновата градина, Небет тепе, парк „Моливчето“, Младежкия хълм, парк „Розариум“, парк „Гребна база“ и Ротари парк в ЖР "Тракия". Веднага след него идва "Комедиен европейски филмов фестивал" - в периода от 14 до 19 юли. Това е първо издание, като в състезателната си програма фестивалът ще включи игрални филми от комедийния жанр, продуцирани в Европа през последната година.

По същото време в града под тепетата ще се проведе и Фестивал на градски изкуства. В рамките на три дни - от 16 до 18 юли, ще бъдат представени музика на живо - концерти, български и чуждестранни артисти, комедийно шоу програма и дневни работилници и демонстрации, както и занимания за най-малките посетители - куклен театър, работилници за рисуване и други.

Юли ще завърши с Anime & Gaming Festival 2021, включващ лекции, демонстрации и прожекции, свързани с Япония, косплей конкурс с награди, демонстрации на рисуване на японски комикси и много други, и със SOLAR Festival, по време на който световноизвестни DJ ще забавляват публиката с електронни ритми.

През август и септември също има три интересни фестивала - театрален комедиен фестивал "Усмивки под тепето" с театър, музика и спорт в пространството на парк Бунарджика, Фестивал на пеперудите през целия септември в Природонаучния музей, както и музикалният Wrong Fest на 4 и 5 септември на Гребната база.

Стефан Еленков, "Фест Тийм": Експлозия от концерти догодина

Фестивалният живот се съживява и то с доста бързи темпове след пандемията. Това каза пред "Марица" Стефан Еленков, собственик на "Фест Тийм" - фирмата, която се грижи за големите музикални фестивали в Пловдив и страната.

"Забелязва се сериозно оживление. Това, което се случва в момента в Западна Европа и по света - турнетата, които бяха отложени през миналата и през тази година, вече са със сменени дати за 2022 година. Календарът става много наситен и натоварен, което означава, че се очаква една силна 2022 година от гледна точка на събития", посочи Еленков.

През настоящото лято от "Фест Тийм" организират две големи събития на Античния театър в Пловдив. Първото е концерт на група "Фондацията" - Големите БГ рок гласове" - на 25 юли. Второто събитие е концертът "Lord of the rings in concert" с музиката от "Властелинът на пръстените", изпълнена на живо. Спектакълът е планиран в два дни заради големия интерес - на 1 и 2 август, на Античния театър.

"Това е една мегапродукция с над 250 музиканти на живо. За първи път в световен мащаб се случва това събитие на място като Античния театър и е доста интересно. Истината е, че тези спектакли би трябвало да се превърнат в традиция за Пловдив, и оттук насетне всяка година да имаме възможност да правим по една такава продукция, която представлява прожекция на касов класически филм, съпроводен от симфоничен оркестър на живо", заяви той.

Еленков каза още, че Пловдив е концертен град - с единствени по рода си места за концерти и вярна публика. "Когато започнахме фестивала "Hills Of Rock", ние избрахме локацията съвсем не случайно. За съжаление, обстановката наложи през последните две години да прекъснем, но пък следващата ще е изключителна за рок феновете. Това, което сме им подготвили, ще изненада много хора. Вчера обявихме официалното завръщане на Slipknot в line-up на фестивала догодина. Но, повярвайте ми, това е само върхът на айсберга. Предстоят страхотни имена за обявяване", увери Стефан Еленков.

Отмениха два пъти най-мащабното рок събитие

COVID-19 доведе до отлагането на “Hills Of Rock” два пъти. Рок фестивалът ще направи двегодишна пауза. Организаторите съобщиха, че са положили всички усилия, за да осъществят събитието, което по своя размер е изключително мащабно като продължителност и участници, но в крайна сметка решиха, че по-добрият вариант е да не правят компромиси с качеството и да поканят меломаните на един полуфестивал. За сметка на това обаче от "Фест Тийм", които менажират фестивала “Hills of Rock”, демонстрираха какво означава реванш към заклетите фенове. Преди дни обявиха, че догодина, когато ще се състои отложеното издание, Пловдив ще разтърсят хеви метъл титаните MANOWAR. Те ще забият на Гребната база на 4 юли - две седмици преди самия фестивал. Събитието попада във формата “Hills Exclusive” и ще продължи традицията на серията специални музикални изяви. Част от този формат бе и грандиозното шоу на Iron Maiden в града под тепетата, което събра 50 000 метълисти.