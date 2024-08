Oscar and the Wolf и Kraak & Smaak идват в Пловдив, за да отпразнуваме едно десетилетие от избора на града за Европейска столица на културата и 5 години от незабравимата 2019-та.

Фондация „Пловдив 2019“ и Община Пловдив канят гражданите и гостите на Пловдив на празник по случай 10-годишнината от обявяването на града за Европейска столица на културата. Събитието e с безплатен вход и ще започне от 18:30 часа на „Площад Централен”.

Първи на сцената се качва DJ Dian Solo в 18:30. DJ Dian Solo е един от създателите на Deep Zone Project, той е сред най-утвърдените артисти на българската музикална сцена днес.

20:30 Kraak&Smaak http://www.kraaksmaak.com/

са световно трио, което идва от Холандия като изключително успешен пример в ролята си и на музиканти, и на продуценти на сцената на електронната музика в Европа. Te са водещи изпълнители на фестивали като Glastonbury, Sziget, Exit и Lowlands.

22:00 - 23:00 – Oscar & the Wolf - https://oscarandthewolf.com/

Oscar and the Wolf един от най-популярните изпълнители в Европа, с хипнотизиращия си глас Max Colombie натрупва хиляди фенове и разпродава стадиони. Феновете винаги са на ръба на нетърпението и очакват бляскавата поява на белгийската електро-поп суперзвезда.

Мотото на събитието е 10 години #Заедно, 5 години Европейска Столица на културата, Всеки ден е събитие. Всеки ден е събитие в Пловдив!

Десетгодишнината на Пловдив Европейска столица на културата се осъществява в партньорство с Fest Team.

Oscar and the Wolf



Проектът на Max Colombie създава ослепителен и блестящ синтез на съвременно R&B с европейска електро-поп чувствителност. Oscar and the Wolf стартира през 2012 г., но 2014 е годината, когато платиненият дебютен албум Entity, изстрелва Max Colombie до статуса на суперзвезда. Бързото натрупване на славата му довежда до светкавична разпродажба на арени в Белгия, Холандия и Турция и оглавяване на фестивали преди изпълнители като артисти като Muse, Arctic Monkeys, Rihanna и LCDSoundsystem, като в същото време му събира и огромна база от фенове в Близкия изток в Турция, Египет, Израел и Иран, както и във Франция, Швейцария, Германия и източноевропейските пазари. Oscar and the Wolf идва за първи път в България в Пловдив на 5 септември.

Kraak & Smaak



Kraak & Smaak са Оскар де Йонг, Вим Плуг и Марк Кнеперс - световно трио, което идва от Холандия и вече се утвърди като изключително успешно в ролята си и на изпълнители, и на продуценти на сцената на електронната музика. С комбинация от жанрове като диско, фънк, електроника, инди, дийп хаус, соул и поп, те дебютират с албума "Boogie Angst", който им носи международна популярност. Успехът на втория им албум, "Plastic People", и сингълът "Squeeze Me" им осигуряват покана за участие в големи фестивали като Гластънбъри и Сигет. През годините издават още няколко успешни албума, като в същото време се утвърждават като изключителна жива група и диджеи, отбелязвайки своята 20-годишнина през 2023 г. В момента Kraak & Smaak работят по своя 7 албум.

За Fest Team

Fest Team е най-голямата промоутърска компания в България, чиито събития събират годишно повече от 200,000 ентусиазирани фенове с впечатляващия си списък от концерти и фестивали. Богатото портфолио на Fest Team включва знакови събития като серията концерти Sofia Solid, фестивала Hills of Rock и Spice Music Festival, както и незабравими изпълнения от световни суперзвезди като Pantera, Eros Ramazzotti, Arctic Monkeys, Ed Sheeran, Andrea Bocelli, Iron Maiden, Amon Amarth, Kreator, Tom Jones, Omara Portuondo, Megadeth, Fun Lovin' Criminals, Five Finger Death Punch, Lenny Kravitz, Franz Ferdinand, Editors, Nothing But Thieves и много други.