С чужда пита да направиш помен е стара поговорка за тарика​тлък. С нея явно са наясно и във футболен клуб "Ботев", които се канят да организират концерт на Горан Брегович на новия стадион. Изявата на балканския любимец е планирана за 11 септември, а билетите вече се продават. От ПФК "Ботев" представят шоуто като първото голямо музикално събитие, което ще се проведе на Колежа след модернизацията на стадиона, с което "се отварят вратите за бъдещи културни събития от висок ранг".

Интересни са и цените за събитието The Best of Goran Bregovic. 3500 седящи места на Централната трибуна вървят по 90 лв. 200 лева е тарифата за Golden circle (800 души точно пред сцената). 4000 места за правостоящи на терена се предлагат за 70 лв. Ако всички билети бъдат продадени, което е вън от съмнение, ПФК "Ботев" ще получи приход от 755 хиляди лева, част от които ще бъдат дарени за изграждането на клубен музей.

Читатели на "Марица" обаче питат дали от клуба имат право да организират подобна проява на стадиона, по който текат все още строителни работи.

По силата на подписания временен договор на 21 април 2023 година "жълто-черните" ползват съоръжението срещу символичен наем от 5549 лева без ДДС. В предмета на договора са включени трибуните и терените, без използване на търговски площи.

Никъде в текста обаче не се споменава, че клубът може да организира прояви, които са различни от естеството на член 102 от Закона за физическото възпитание и спорта. Казано на обикновен език - срещу скромния наем от близо 5 бона могат да се организират само спортни мероприятия.

"Налице е правен абсурд! Споразумението е подписано между футболния клуб и Общината по ЗФВС и касае само спортни прояви, а сега съвсем друго дружество, явяващо се собственик на клуба, организира мероприятие, което няма нищо общо със спорта. Освен ако на концерта не излезе Христо Стоичков да бие дузпи на Брегович", коментира пред "Марица" експерт, запознат със ситуацията.

Отделен въпрос е какъв е рискът за терена, когато върху него с часове подскачат 4000 души. А все пак собственик на стадиона е именно Община Пловдив, която заедно с държавата наля солидна сума за изграждането му.

Въпросното подписано споразумение между Общината и "Ботев" (аналогична е ситуацията и с "Локомотив") е в сила до окончателното завършване на двата стадиона и провеждането на процедура за дългосрочно ползване.

Оказва се, че изкушението да се печели от Колежа обаче е по-силно от договора, което доведе и до първите търкания между Общината и ПФК "Ботев". В момента клубът ползва паркинга на съоръжението, без да има надлежно разрешение. Същото е положението и с таксата за паркиране, взимана от "Локомотив" за коли в района на комплекса в парк "Лаута".

Преди месец възникна и по-сериозен скандал между ПФК "Ботев" и Общината. Шефовете на "жълто-черните" искаха да разширят фен магазина на стадиона, за който също нямат разрешение. Наложи се той да се премести до ул. "Богомил" и да се предостави от Общината като обект за временно ползване.

Сега градската управа свива рамене за концерта, цялата печалба от който отива за клуба. Въпросът е дали Общината не трябва да играе за отбора на всички данъкоплатци, а не само за един тим. И дали общественият интерес не е само предизборна дъвка за наивници.

Костадин Димитров: Няма проблем, важното е Горан да пее в Пловдив

Автор: Валентина Йеремиева

„Важно е концерта на Горан Брегович да го има като голямо културно събитие в Пловдив." Така кметът Костадин Димитров коментира пред "Марица" казуса с предстоящото събитие на Колежа. Той настоява, че няма проблем с провеждането на шоуто, което няма нищо общо със спорта. "За Колежа е дадено разрешение за ползване на терена и трибуните, въз основа на това е подписано споразумение между Община Пловдив и ПФК „Ботев”, допълни градоначалникът.

"Концертът не се организира от Общината, а от клуба. Това е тяхна инициатива и техни отношения с изпълнителите", добави и зам.-кметът по културата Пламен Панов. Неговият колега с ресор спорт и младежки дейности Николай Бухалов смята, че споразумението за ползване на стадиона допуска и събития, различни от мачовете.