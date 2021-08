„Ветераните“ в рока от Out of the Road ще закрият фестивала „Лятна уикенд сцена за млади рок изпълнители“ в парк „Рибница“ в район „Северен“.По този начин се спазва традицията след изявите на младите рок групи, на сцената да излязат и по-стари рок изпълнители.

Групата Out of the Road е сборна формация от пловдивски рок състави.Тя е новосформирана, от 2021 г.Бандата изпълнява световни и евъргрийн хитове от 80-те и 90-те години.Музикантите от тази сборна формация са стартирали музикалните си кариери още през 90-те години.