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Отново ще е слънчево в Пловдив, но дали ще вали?

  • 06:00, 25.05.2022
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/otnovo-shte-e-slanchevo-v-plovdiv-no-dali-shte-vali Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Днес ще остане слънчево и топло. Минималните температури ще продължат да се повишават и ще достигнат до 11 градуса, а максималните ще бъдат около 28 градуса.

Късно следобед ще се заоблачи, но валежи не се очакват.

Подобно ще бъде времето и в районите на Хасково и Пазарджик.

В Смолян са възможни превалявания, но и там ще остане топло с максимални 23 градуса през деня.

времето прогноза пловдив лято
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