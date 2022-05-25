Отново ще е слънчево в Пловдив, но дали ще вали?

Днес ще остане слънчево и топло. Минималните температури ще продължат да се повишават и ще достигнат до 11 градуса, а максималните ще бъдат около 28 градуса.

Късно следобед ще се заоблачи, но валежи не се очакват.

Подобно ще бъде времето и в районите на Хасково и Пазарджик.

В Смолян са възможни превалявания, но и там ще остане топло с максимални 23 градуса през деня.