Остава слънчево и топло, ето градусите в понеделник
- 18.08.2020 | 06:00
- Екип Марица
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Времето в Пловдив ще остане слънчево и топло с разкъсана облачност в следобедните часове. Максималните градуси ще бъдат 31, а минималните сутринта - около 14-15. Валежи не се очакват. Подобно ще е времето и в Пазарджик, а в Хасково ще бъде малко по-горещо с максимални 32 градуса. В Смолян най-високата температура ще бъде 23 градуса с възможни превалявания.
Очаквани максимални температури:
Пловдив - 31
Пазарджик - 30
Смолян - 23
Стара Загора - 31
Хасково - 32
Кърджали - 30
Благоевград - 29
София - 28
Видин - 29
Плевен - 31
Велико Търново - 32
Русе - 30
Варна - 27
Бургас – 25
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