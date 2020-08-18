Остава слънчево и топло, ето градусите в понеделник

Времето в Пловдив ще остане слънчево и топло с разкъсана облачност в следобедните часове. Максималните градуси ще бъдат 31, а минималните сутринта - около 14-15. Валежи не се очакват. ​Подобно ще е времето и в Пазарджик, а в Хасково ще бъде малко по-горещо с максимални 3​2 градуса. В Смолян най-високата температура ще бъде 23 градуса с възможни превалявания.

Очаквани максимални температури:

Пловдив - 31

Пазарджик - 30

Смолян - 23

Стара Загора - 31

Хасково - 32

Кърджали - 3​0

Благоевград - 29

София - 28

Видин - 29

Плевен - 31

Велико Търново - 32

Русе - 30

Варна - 27

Бургас – 25