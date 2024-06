Остават броени дни до второто издание на диско фестивала на Летен театър „Бунарджик”.

Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) е сред новите фестивали в Културния календар на Пловдив, но още с първото си издание през 2023г. буквално „взриви“ публиката . Тази година, във второто издание на фестивала ще видим и чуем емблемите на диско музиката – EAST 17, SNAP, NO MERCY и DR. ALBAN.

Концертите са с начален час 20:30, за удобство на всички присъстващи, вратите ще бъдат отворени от 19:30 часа. Летният театър на „Бунарджика“ ще се превърне в неповторима дискотека на открито, а легендите ще нажежат сцената и публиката, като я предизвикат да танцува, да пее и да се забавлява. Ще се докоснем до една епоха, която е оставила трайна и незабравима следа в музикалната култура на три поколения.

Билетите за Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) се продават в мрежата на Ивентим в цялата страна, в Пловдив - каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, Билетен център пред Община Пловдив, в Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса на Античен театър и онлайн на Eventim.bg.

В режим на фестивал, седящите места са осигурени за всички присъстващи закупили билет. Събитието не е подходящо за лица под 7 годишна възраст. Всички непълнолетни лица могат да присъстват с билет и задължително придружени от родител или пълнолетен придружител с редовен билет.

Припомняме, че отговорността за здравето и благосъстоянието на всяко малолетно и непълнолетно дете е на неговия родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него (съгласно определението на Закона за закрила на детето). Придружителите представят лична карта и билет за събитието, заедно с попълнената „Декларация за придружител*“ в 2 екземпляра. Възрастта на децата може да бъде доказана с ученическа лична карта или копие на акт за раждане.

*Декларация за придружител се изисква съобразно чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето. Тя се отнася за всички лица под 18 годишна възраст и следва да се представи попълнена в 2 екземпляра.

В зоната на провеждане на концерта, както и на територията на Летен театър „Бунарджик” важат правила за ред, безопасност и сигурност, за спазването на които ще следи охранителна компания.

- Забранява се внасянето на храни и напитки, с изключение на ограничено количество питейна вода. Ще бъдат сигурени достатъчно на брой места, от които може да бъдат закупени храна за бърза консумация и напитки.

- Забранява се внасянето на хладни, огнестрелни оръжия и други средства за самозащита, както и вещества, чиято употреба е забранена от закона.

- Забранено е внасянето на раници и чанти с вместимост по-голяма от 10 литра. Достъпът на домашни любимци е забранен.

- Тютюнопушенето на всякакъв вид тютюневи изделия е строго забранено.

- До Летния театър не се допускат хора употребили алкохол или във видимо нетрезво състояние.

- По време на концерта е забранено видеозаснемането.

- Осигурени са пунктове за оказване на бърза помощ при нужда.

Всеки който нарушава правилата, ще бъде помолен да напусне залата.

„Опазването на вашето здраве и здравето на околните е преди всичко лична отговорност. Препоръчително е с влизането на територията на събитието да се информирате за позицията на пунктовете за оказване на първа помощ, за да сте подготвени в случай на нужда. В случай на необходимост, може да се обърнете към служителите, които ще бъдат обозначени със специфичното характерно облекло. В случай на неотложна нужда от медицинска помощ, може да се обърнете и към най-близо намиращия се служител, обслужващ събитието, който ще ви съдейства във връзка с оказването на първа помощ“, поясняват организаторите.

Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2024 година.