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Облаци над Пловдив, но ще вали ли?

  • 16.02.2022 | 06:00
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/oblaci-nad-plovdiv-no-shte-vali-li Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Времето в Пловдив ще остане без съществена промяна. Сутринта ще бъде хладно, с температури около -2 градуса, максималните ще достигнат 11 градуса. През целия ден ще остане облачно, с краткотрайни разкъсвания следобед, валежи не се очакват.

Подобно ще бъде времето и в Пазарджик, а в Хасково очакваме около 14 градуса. В Смолян ще остане малко по-хладно - максимални 8 градуса през деня. 

времето пловдив топло слънце
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