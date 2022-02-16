Облаци над Пловдив, но ще вали ли?

Времето в Пловдив ще остане без съществена промяна. Сутринта ще бъде хладно, с температури около -2 градуса, максималните ще достигнат 11 градуса. През целия ден ще остане облачно, с краткотрайни разкъсвания следобед, валежи не се очакват.

Подобно ще бъде времето и в Пазарджик, а в Хасково очакваме около 14 градуса. В Смолян ще остане малко по-хладно - максимални 8 градуса през деня.