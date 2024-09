Radiogeist ще открият концерта на Mono Inc. в Пловдив. Те привлякоха вниманието на фенове с участието си в Spike Bulgarian Music Showcase и сега се завръщат в културната столица на България, за да се качат на сцената на Античния театър

Mono Inc., една от най-популярните съвременни немски групи, ще изнесе зрелищен готик спектакъл на 20 септември в Античния театър. Той ще бъде открит от Radiogeist - група с пъстър, интернационален състав. Radiogeist са трио, съставено от китариста Румен Илиев и барабаниста Хулио Батериста, които са базирани в Германия, и басиста и вокалист Джордж Джордж, който живее и работи в Обединеното кралство.



Музиката им съчетава различни рок влияния, създавайки мощен и епичен звук. През 2022 година интернационалното трио участва в мащабния шоубизнес форум Spike Bulgarian Music Showcase, който се провежда с голям успех в Пловдив. Събитието събира мениджъри и артисти от цял свят, предоставяйки възможност за обмен на опит и създаване на нови контакти в музикалната индустрия. Участието на Radiogeist в този престижен форум привлече вниманието на феновете в Пловдив и сега те се завръщат в културната столица на България, за да се качат на сцената на Античния театър.

График на концертите в тридневния рок маратон:

20 септември 2024 г. (петък): Mono Inc. с откриваща група Radiogeist

21 септември 2024 г. (събота): Pain of Salvation, Klone, Me and My Devil

22 септември 2024 г. (неделя): Vrani Volosa, Ihsahn



Концертите са част от културния календар на община Пловдив.

Билетите са налични както за отделни дни, така и като комбиниран билет за трите вечери, и могат да бъдат закупени чрез системата на Eventim.