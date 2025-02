Култовите Machine Head са третият хедлайнер на Hills Of Rock 2025. Бандата ще смаже феновете с взривяващо шоу на Гребната база в Пловдив, обяви на пресконференция шефът на Фест Тийм Стефан Еленков. По думите му, вече се водят преговори за големи групи в афиша за изданието на фестивала през 2026 г.



Калифорнийската банда, предвождана от харизматичния Роб Флин, са хедлайнерите на 26 юли, втория фестивален ден.



Machine Head, The Smashing Pumpkins, Skunk Anansie, Gojira, Sepultura, Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi и още – от 25 до 27 юли сцената на HILLS OF ROCK ще събере музикални величия, чието влияние се усеща в световната музикална история, но и съвременни лидери, които определят новия звук в тежката музика.



Безмилостни, иновативни и винаги готови да вдигнат летвата, Machine Head носят със себе си години на безкомпромисни рифове и неподправена енергия, която няма еквивалент. Феновете им дълго чакаха този момент – Machine Head най-сетне се завръщат на българска сцена, а HILLS OF ROCK 2025 е мястото, което ще усети пълната мощ на легендарната банда. Абсолютни майстори на убийствените рифове и свирепите груувове още от 1991 г., те не следват правилата на метъла – създават ги. Още с дебютния си албум Burn My Eyes (1994) бандата от Оукланд владее сцената, а песните им не са просто любими на феновете, те са от онези рок химни, които създават нови стандарти за жанра.



В свят, където тенденциите се менят постоянно, а звукът се размива все повече, в свят, в който социалните мрежи имат силата да издигат и свалят звезди, Machine Head продължават да бъдат стабилна сила – сурови, безкомпромисни и верни на корените си.



Освен Machine Head, The Smashing Pumpkins, Skunk Anansie, Gojira, Sepultura, Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi и още на основната сцена, HILLS OF ROCK 2025 ще предложи и две допълнителни сцени.



На 25, 26 и 27 юли 2025 Гребната база в Пловдив отново ще посрещне традиционните партньорски сцени – На Тъмно и Строежа. Те ще представят селекция от любими български артисти и впечатляващи международни изпълнители, добавяйки още цветове към фестивалната атмосфера. На сцената на Строежа се завръщат любимците на тълпата индъстриъл бандата от Ню Йорк Dope, а На Тъмно добавя цели дванадесет нови имена в програмата. Dub Pistols, ветеран на фестивалната сцена с взривоопасна смесица от реге, брейкбийт и джънгъл, чиято шеметна история звучи като епичен рокендрол урок за всеки артист, Reaven – френската инди банда, чието име носи смесица от френската дума „rêve“ (мечта) и английската „heaven“, култовите за България Smallman, класиците Wickeda, Frankie, мечтателната soft-rock дама Аrika Adams, Lost in Reverie oт Македония, блус, капка реге и откачени афробиийтове на Taraleshta, варненски алтернативен рок с KSHMR, театрален фънк и любопитен сайкъделик с The Lefties, thrash метъл от Axez и динамичното фънки трио GREESH.



Очаквайте подробности!