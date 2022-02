Искам да върна репертоарния характер на Пловдивската опера, а не оркестърът да излиза на една сцена с Руслан Мъйнов, казва кандидатът за директор Михаил Пулиев

Оперният баритон Михаил Пулиев е кандидат за директор на Пловдивската опера. Той е от стария карловски род Пулиеви, от който по майчина линия произхождат братята Евлоги и Христо Георгиеви, както и майката на даскал Ботьо Петков. На младини е свирил на бас китара в рок група, след това печели конкурс и работи в операта на швейцарския град Берн. От 1993 година е в Пловдивската опера. „Харесвам Пловдив - тук направих голяма част от кариерата си. Обожавам града и Античния театър“, казва Михаил Пулиев. Сега е най-възрастният пеещ баритон в България.

Не е лесно да си последният мъжки представител на рода Пулиеви. И сред прадедите ти да са хора като Евлоги и Христо Георгиеви, и да си свързан родово с бабата на Христо Ботев. Майката Евдокия на най-големите благодетели на България е Пулиева. Братята са отгледани от чичовците си Христо и Никола Пулиеви. С тях като съдружници в Галац създават първата си фирма за търговия с ориз.

„С жените от рода по този начин имам връзки с фамилиите на Иван Вазов и Васил Левски. Родът Пулиеви много задължава“, казва оперният баритон. Друг куриоз е, че по майчина линия бившият премиер Андрей Луканов му се пада чичо. С Карло Луканов са братовчеди.

Пулиеви произхождат от средновековен търновски род. Преди падането на Второто българско царство далечният му прародител Полихрон живеел на хълма Трапезица. След падането на царския град семейството се мести в Арбанаси. Но и това място е често нападано от черкези. Двамата синове на Полихрон основават фамилии в различни части на страната, а третият отива във Влашко.

Синът Полихрон, който носи името на баща си, се заселва в Карлово. Там започват да наричат фамилията Пулиеви. „Аз съм последен представител на рода Пулиеви, защото имам три дъщери. Дядо ми - шеф на Адвокатската колегия в България, и баща ми Живко Пулиев са репресирани от комунистите. Лежат в Белене. Единия е там 5 години и половина, а другият 7 години и половина“, разказва Михаил Пулиев. Леля му по бащина линия - Снежана, също е изпратена в Ловеч.

Това, че сестрата на майка му се жени за премиера Андрей Луканов, му е пречило през годините. „Доста негативи съм получавал от това. Когато постигна някакъв успех, винаги се е е намирал по някой зложелател, който да каже: Ама нали знаете кой му е чичо? Все едно чичо ми е дал роля да пея в Хамбург? Там не раздават роли, защото чичо ти е министър-председател на България“, казва Михаил Пулиев.

Като студент в Консерваторията бъдещият оперен певец свири на бас китара в софийската рок група „Синтез“. „През 1984-1985 имахме много концерти - дори пуснахме плоча, участвахме във „Всяка неделя“. Китаристът ни бе свирил преди това в „LZ”, спомня си последният представител на Пулиевия род. Групата била поканена на турне в Норвегия. Съпругата му тогава заявила: "Трябва да решиш - рок музикант ли ще си, или ще пееш в операта". И Михаил Пулиев избрал операта.

През 1984 година започнала кариерата му в Софийската опера. Две години след това вече е солист в операта в Берн в Швейцария.

„Спечелих конкурс. Дойде директорът на Бернската опера и обяви конкурс в зала „България“. Явиха се всички - от народните артисти до начинаещите. Като ми дойде редът, изпях арията на крал Филип от „Дон Карлос“. Директорът ме чу и излезе, без да продума. След това се върна и обяви: Разотивайте се - ние си намерихме човек. Излязох от този конкурс с вече подписан договор и така отидох да работя в Швейцария“, разказва певецът.

Дирекция „Музика“ вземала 10% от заплатата му. Всяка година се връщал и си давал червения паспорт. Заключвали го в желязна каса и му го давали, когато си плати всичко дължимо към дирекцията и тръгне да се връща.

„Една година другарката Куцарова от ДС не ме пусна и 14 дни не ми даваше червения паспорт. Щях да пея за Кралската опера на Валония в Белгия и закъснях за една продукция. Изгоря ми билетът за самолет, запазената хотелска стая в „Рамада Ин“ за една седмица! Всичко отиде по дяволите заради една жена, която не ме харесваше. Книга мога да напиша за това“, спомня си той.

Още като студент е концертиращ артист към дирекция „Музика“. Оттам непрекъснато пътувал за изяви. Пял и пред войници, и пред Тодор Живков. Първата бас китара му я откраднали. Сега свири на няколко други. Когато затворили страната при първия локдаун през 2020-а, трябвало да вади специален документ, за да може от София да идва да работи в Пловдив, и после друг, за да се върне. Тогава хванал китарата пак и си върнал формата. „Възстанових си техниката. Китарите ми са повечето японски - имам „Ямаха“, „Ибанец“ имам и хубава американска китара“, изрежда Михаил Пулиев.

Ако стане директор на операта, иска да върне институцията в правилния курс. Девизът му е: Да върнем операта в операта! „Трябва да си имаме и зала, в която да идват гости от другите градове и да им предложим един качествен продукт. Трупата ни сега е от 14 души. С толкова певци не може да се направят 12 оперни заглавия“, категоричен е той. Смята да кани български певци от Европа, като Владимир Стоянов - всепризнат Вердиев баритон, който не е канен досега. Иска да покани диригента Георги Димитров, който живее в едно село до Пловдив и не е гостувал на операта ни от години. А в София го канят постоянно.

„Аз съм вярващ християнин. Музиката на Андрю Лойд Уебър е хубава, но текстът обижда вярата на православните. Аз бях разпределен в него и обясних на Нина Найденова, че този спектакъл наранява моите чувства. Искам да върна репертоарния характер на Пловдивската опера, а не оркестърът, създаден от Добрин Петков, да излиза на една сцена с Руслан Мъйнов“, подчертава Михаил Пулиев.

Дядо му Герасим с паметник в Бургас

Родът на майка му са българи от Солун. Дядо му Михаил Герасимов е ректор на Висшия химико-технологичен институт. „Бащата на дядо ми по майчина линия е Герасим Михайлов, на когото има паметник на гарата в Бургас. След атентата в църквата „Свети Крал“ /бомбата в “Света Неделя“ през 1925 година - б. р./ го прибират в полицията, без да има нищо общо с това. Така жестоко го разпитват, че се е хвърлил от 4-ия етаж на Обществената безопасност в Бургас! Прабаба му е събирала мозъка му от тротоара“, разказва Михаил Пулиев.

Бившия бас китарист и рок музиката

Михаил Пулиев казва, че няма нищо против рок музиката и от време на време Операта може да си прави спектакли с такива елементи. Но не трябва музикантите <210> да стават евтина работна ръка за хеви метъл банди. Дава пример как преди няколко години оркестърът свири с прогресив метал бандата „Sons of Apollo” на Античния театър. Групата след това издава двоен диск и на него не пише и дума, че в него са участвали и музикантите от Пловдивската опера. Това твърди Михаил Пулиев. Албумът се казва „Live with the Plovdiv Psychotic Symphony“. “Музикантите ни са взели някакъв еднократен дребен хонорар. Когато директор на операта бе Калуди Калудов и записахме спектакъла „Набуко“ за БНТ, всички подписахме документи, че ще получим част от авторските права. Сега свирим с тежки хеми метал банди, които ни използват като евтина работна ръка“, казва певецът.