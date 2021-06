Хеви метъл титаните MANOWAR ще разтърсят Пловдив през следващата година. Новината бе съобщена преди минути от организаторите от Fest Team, които имат грижата и отговорността да забъркват най-мащабния рок фестивал в България “Hills Of Rock”. За съжаление той бе отложен за поредна година, но пък за сметка на това реваншът за феновете и дългото чакане е повече от внушителен.



MANOWAR ще забият на Гребната база на 4 юли, две седмици преди самия фестивал. С ексклузивния концерт групата ще отбележи годишнината от първото си историческо за България шоу преди 15 години. Събитието попада във формата “Hills Exclusive” и ще продължи традицията на серията специални музикални изяви. Част от този формат бе и грандиозното шоу на Iron Maiden в града под тепетата, което събра 50 000 металяги.

Бандата има дълга история, свързана с музикалната сцена в България. Яките момчета се чувстват перфеткно в България и това не е тайна за никого. За първи път MANOWAR свирят у нас през юли 2007 година на фестивал в Каварна, подарявайки на верните си фенове епично шоу с вълнуващо изпълнение на националния химн „Мила Родино“. Година по-късно, групата се завърна в България с концерт, който продължи повече от пет часа.

„България и българските фенове на MANOWAR заемат изключително специално място в сърцата ни!“ - казва Джоуи ДеМайо. „Те ни посрещнаха гостоприемно в своята страна и в сърцата си от първия път, в който свирихме там и всеки път, когато се върнем, е още по-специален от предишния. Това честване на 15-годишнината ни ще бъде уникално шоу, създадено специално за България, спектакъл, който не бива да се пропуска!“, обещава той.

Завръщането на MANOWAR в България е част от турнето „CRUSHING THE ENEMIES OF METAL ANNIVERSARY TOUR ’22 с любими на феновете моменти от кариерата на групата и ще отдаде специална почит на шест емблематични албума и техните годишнини:

40th Anniversary of Battle Hymns

35th Anniversary of Fighting The World

30th Anniversary of The Triumph Of Steel

20th Anniversary of Warriors Of The World

15th Anniversary of Gods Of War

10th Anniversary of The Lord Of Steel

Билетите за концерта на MANOWAR вече са в продажба. Притежателите на билети за Hills Of Rock 2020 получават промо код за намаление от цената на билетите във всички зони за Hills EXCLUSIVE. Бройката на промо билетите е лимитирана до 1250 – 500 правостоящи, 500 точно пред сцената, както и 250 VIP билета.

Историята на MANOWAR започва през 1980 година. Тогава те избухват на сцената и създават история с песни, превърнали се в бойни химни, със звучене, което не прилича на никое друго, със страст и решителност, които оттогава се противопоставят на всякакви препятствия. С впечатляващата си кариера те оставят своя отпечатък в хеви метъл жанра. MANOWAR дава на своите фенове това, за което и те ги обичат - епохален, мощен саундтрак на живота им, песни, които празнуват смелостта на човека и духа на общността.

Свидетелство за статуса на MANOWAR в метъл вселената са многобройните златни и платинени награди на групата и повече от 35 турнета като хедлайнери със средно между 10 000 и 50 000 разпродадени места. Както и безпрецедентната лоялна база фенове на групата по целия свят, които пътуват от повече от 40 държави, за да честват заедно собствения си Magic Circle Festival.

В знак на почит към преданите си международни последователи “Thunder In The Sky” на MANOWAR от 2009 г. се превърна в още един прецедент в историята на хеви метъла със запис на баладата „Баща“ на 18 различни езика, които се увеличават.

Разтърсващото им световно турне „The Final Battle 2019“ съвпада с излизането на едноименното EP „The Final Battle - I“, първото от трилогията краткосвирещи албуми. MANOWAR напълно ремиксират и ремастерират и изданията на своите ключови албуми: „Into Glory Ride“, сега - “Into Glory Ride Imperial Edition MMXIX” и “Hail To England”, сега - “Hail To England Imperial Edition MMXIX”, като използват чисто нови аналогови към цифрови 96kHz качествени трансфери на оригиналните записи.