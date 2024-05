Силно трето издание на "Spike Bulgarian Music Showcase" започва тази вечер. Конференцията ще бъде в тридневен формат - от днес до събота включително. Специално за събитието в Пловдив пристигат над 220 участници от над 20 държави - повече от 30 групи и индивидуални изпълнители, които ще свирят на 5 различни сцени в града. Сред делегатите тази година ще бъдат и някои изключително изявени личности на световната музикална индустрия: Стив Лилиуайт - продуцент на U2, носител на 6 награди “Грами” и Ордена на Британската империя, Ленарт Остлунд - човекът до AББА, един от най-известните шведски музикални продуценти, и много други.









През деня делегатите ще изнасят интересни лекции в Дома на културата "Борис Христов". Там ще се дискутират всички новости от света на музикалната индустрия, представени от специалисти от над 20 държави. Няма стилови ограничения - ще се говори за музиката в цялата ѝ пъстрота и пълнота. A вечерта "Spike Bulgarian Music Showcase" ще предложат музикална приказка за меломаните в "Download", "Fabric", Temple bar", "Безистенъ" и залата на БНР - Пловдив. Само в бар "Download" програмата ще бъде тридневна. Днес от 20 ч. на сцената там ще се изявят БГ бандите Sunblinds и Greesh, както и The Lobsters от Гърция. Вторият фестивален ден ще предложи чуждестранните групи Sixth Wonder, Farba Kingdom и Lavina. Последният ден, 25 май, в бара ще забият Absinthe Green, Family Man и Seventh Station.









В бар "Fabric" в петък и събота ще свирят Misu, също Sunblinds, The Loobsters, Oranj Son, Neps и други. В "Безистенъ" ще се вихрят Astral Swans, Inspo, Till Sunday Pirate, Flying Nomads и други. В "Temple bar" ще се чувстват като у дома си Patino, Faunea, Vick, Musketeer, Reinis Jaunais и Tara Gayan. Залата на БНР ще отвори широко врати за Woomb, Ekotumi, Bonander, Trigaida и Roman Wroblewski.

















Гостуващите звездни международни експерти също са изключително интересни. Сред тях са:



- Марсело Гарибото -основател на VIA Music Group и създател на „Cutting Through The Noise“ в cutnoise.com, оглавява изтъкната музикална компания със силни основи както в Европейския съюз, така и в Австралия.



- Вайдас Стацкевичус - съосновател и главен изпълнителен директор на базираната в Литва музикална агенция M.P.3 (основана през 2002 г.), която работи като звукозаписна компания, концертна агенция и промоутър.



- Андра Ротариу - управлява своята бутикова агенция - CORE Agency, а от 2023 г. е част от букинг екипа на Control Club в Букурещ.



- Жолт Келе - мениджър на канали в Believe, който работи с продуценти от цяла Източна Европа, със силен фокус върху унгарския и балканския пазар.



- Роман Вроблевски - Ддебютният албум на полския пианист Роман Вроблевски е прекрасен пример за това какво се случва, когато прегърнеш процеса и се оставиш на вдъхновението да те води.



- Цветина Вачева - мениджър на кампании и акаунти в Spotify, завършила е „Творчески бизнес“ в NHLStenden и IMB school, както и акаунт мениджър в дистрибуторската компания IndieMassive.



- Анико Наги - в момента е букинг асистент и аистент продукция на фестивала Sziget, живее и работи в Будапеща, Унгария. Анико работи и като маркетинг мениджър в компанията Dotted Music.



- Димитрис Топузидиш - ръководител на отдела за връзки с лейбъли в Believe за Балканите.



- Иван Шопов - артист с много лица, той е художник, музикант, продуцент, композитор, естет и новатор. С над 20-годишен опит той редовно работи и като миксиращ и мастериращ инженер.



- Магдалена Нестриевска - ръководител на синхронизацията и музикален супервайзър в Jaguarec, независимо издателство и творческа музикална агенция от Полша.



- Мален Маленов - практикуващ психоаналитик, психодрама терапевт и обучител. В продължение на много години той работи с хора, борещи се със злоупотреба с наркотични вещества, както и с такива, които се стремят да трансформират личността и живота си.

- Екатерина Бажанова - директор на програмата „Начин на мислене в музикалния бизнес“ към International Music Business School (Барселона).



- Уго Фрейтас - понастоящем е изпълнителен директор на A OFICINA, културна структура в град Гимараеш, Португалия.



- Ирма де Винд - музикален супервайзър, базирана в Лондон, с над 10 години опит в гейминг, реклами, телевизия и филми.



- Александра Денда - международно признат музикален артист, преподавател, музикален терапевт (MMT) и CB треньор.



- Амир Али - автор на песни и шведски звукозаписен продуцент, носител на награда „Грами“.



- Бастиан Нийбрук - ръководител на програмата за музикален мениджмънт към Университета НХЛ Стенден, която се фокусира върху иновациите, разнообразието и дигитализацията на европейската музикална индустрия.



- Бенджамин Фурне - през последните 15 години работи като букинг агент (Carpenter Brut, Heymoonshaker и др.) и външен куратор за фестивалите Motocultor, Rootstock Music Festival и много други.



Това са само част от звездните имена, които ще разкриват своите тайни пред аудиторията в конферентната част на събитието. Лекции, беседи и интересни разговори ще има на 24 и 25 май в Дома на културата, като и през двата дни началото е от 11 часа.



Spike е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. МУЗИКАУТОР е специален партньор.