Точно 50 са бандите, които ще вземат участие в най-мащабното рок събитие в България - фестивала Hills of Rock. Програмата за тридневното събитие, което ще разтърси гребната база вече е готова.



На 21 юли сцената ще изкъртят хедлайнерите Slipknot, Heaven Shall Burn, Rise Of The Northstar, NERVOSA, Ravenface, Elvana, Klogr, 5RAND, Fallcie, 40 Days Later, Sin Seekas, Kerana & kosmonavtite, Ogi 23, This Burning Day, Deadscape, Homeovox & Jin Monic.



На 22 юли трите сцени ще завладеят Mercyful Fate, Behemoth, Bury Tomorrow, Majestica, Marko Mendoza, Balidsa, Nightland, Konkurent, Tenside, Dash The Effort, Milena & Band, Dumbfound, Siluet, Severozapadnyatsite, Dishonored, Boomerang & Abysmatic.







Финалният трети ден, 23 юли феновете ще куфеят със Sabaton, Testament, Dagoba, Mister Misery, The Modern Age Slavery, Hangarvain, Power Crue, District 13, Basska, Hellion Stone, K.O.R.A, Pizza, Scroletics, Dead Man's Hat, Maze Hunters & Artificial Comet.







Днес организаторите на рок фестивала от Фести Тийм обявиха, че към звездният афиш се присъединяват и Elvana и Marco Mendoza.

Elvana идват от Острова и правят изненадващ трибют на групата – символ на цяло поколение NIRVANA. Но бандата се оглавявана от … имитатор на Елвис Пресли. Това е група, която смесва най-емблематичните гръндж елементи с най-добрите моменти от музикалната история на Краля на рокендрола, а кулминацията е мега машъп от сиатълски звук и стара школа Rockabilly. Бандата превзема Великобритания през 2019, с разпродадени концерти във всички популярни английски зали, свири на фестивалите Download и Гластънбъри, а на 21 юли ще бъде и на сцената на фестивала.





Музикантът Marco Mendoza, който владее баса в много жанрове – хеви метъл, джаз фюжън и фънк, идва за участие на 22 юли на Hills of Rock. Басистът е свирил с австралийските/американски хард рокери Dead Daisies, в преформирания състав на Thin Lizzy, в Black Sabbath на Bill Ward, Alias, Blue Murder, споделял e сцената и студиото с множество култови артисти като Ted Nugent, Soul SirkUS и Whitesnake.



Към новите попълнения е включват и българските Deadscape - мелодична дет метъл банда от София, алтернативната стоунър група Dumbfound, хардкор бандата Dishonored, мултинационалните Maze Hunters и прогресарите от Dash the effort.

С тях групите, които ще свирят на трите сцени – Main Stage, Music Jam и На Тъмно, в момента са точно 50. Билети за рок фестивала се продават на https://ticketstation.bg/. Hills Of Rock се организира от “Фест Тийм” ООД и е част от програма „Наследство“ на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.