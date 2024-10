След броени часове обявяват първа голяма група, която ще участва в следващото издание на най-мащабния рок фестивал в страната Hills Of Rock. Организаторите от Фест Тийм са пуснали кратък анонс, от който става ясно, че утре в 12.00 часа хиляди почитатели на твърдия саунд ще са с една идея по-щастливи, защото вече ще знаят част какво съдържа част от афиша на фестивала за 2025 г.

Меломаните очакват с нетърпение утрешния ден, за да научат голямата новина. Вече са факт редица предположения в социалните мрежи. Limp Bizkit, Deftones, System of a down, In this moment, Tool, Green Day, дори Linkin Park са сред бандите, които присъстват в "залозите".