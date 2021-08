Млади рок групи разтърсват сцената на „Рибница“ в „Северен“

Кметът на район „Северен“ Стоян Алексиев кани гражданите на „Лятна уикенд сцена за млади рок изпълнители“.Събитието ще се проведе в парк „Рибница“ в две поредни вечери-на 27.08.2021 г. (петък) и 28.08.2021 г. (събота) от 19:00 часа. Четири младежки пловдивски рок банди ще се погрижат за доброто настроение на публиката-Congail, Pretty Bad, СиДиеЗ и Out off the Road.

Очаква Ви много рок и прекрасни емоции!

Мероприятието ще се осъществи при спазване на актуалните към момента противоепидемични мерки.