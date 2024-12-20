Деца коледари посрещнаха Негово Високопреосвещенство с пожелания за здраве и благоденствие

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай отслужи тържествен молебен за здраве и благополучие в Областна администрация Пловдив днес, когато Светата църква чества Игнажден.

„С много искреност вие ни поканихте да дойдем именно днес – на празника на Св. Игнатий Богоносец и да преподадем над вас Божието благословение за здраве, благоденствие, благословен успех, земно щастие и небесно спасение“, обърна се към служителите Владиката. „Колко хубаво, е че сте поканили днес и малките деца. Защото няма по-чиста от детската душа, по-чиста от детската молитва“, допълни Негово Високопреосвещенство. По думите му злото у нас в света се е преумножило, но когато човек има вяра в душата си и с нея пристъпва към делата си, той ще преуспява.

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай призова Божието благословение да бъде над всички служители, които да се трудят в мир, разбирателство и съгласие, и да имат много и благословени от Бога успехи. Митрополит Николай благопожела всички да изживеят щастливо в духовна радост предстоящите светли Рождественски и Богоявленски празници.

Проф. Янчева благодари на Негово Високопреосвещенство за добрите думи и напътствията към нея и целия екип.

В съслужение с Владиката бяха Преосвещените епископи Белоградчишки Поликарп и Смолянски Висарион – викарии на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Василий Кашоров, и митрополитският протодякон Илиян Александров.

Песнопенията изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

На богослужението присъстваха областният управител проф. Христина Янчева, зам.-областните управители д-р инж. Атанас Ташков и Нурджан Караджова, главният секретар Евелина Апостолова, директорът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Таня Николова, преподаватели от СУ „Цар Симеон Велики“, служителите на Областната администрация, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за енергийно устойчиво развитие.

Владиката благослови държавните служители и подари на всички осветени иконки на Св. Николай Мирликийски Чудотворец.

Коледарски групи от пловдивските училища „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цар Симеон Велики“ пресъздадоха народни обичаи, а след това получиха благословение и подаръци от митрополит Николай.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.