Мият пловдивските улици по ГРАФИК

Машинното миене на улиците в Пловдив продължава по график и идната седмица. Мият се не само пътните платна, но и регулите, прилежащите тротоари и велоалеи. Преди това се извършва машинно метене. Екипите работят през нощта, за да не се затруднява дневният трафик.

Машинно миене с маркуч

Район „Централен“

На 11 април (понеделник): подлеза на ул. „Гладстон“, ул. „Любен Каравелов“ – от бул. „Руски“ до бул. „Христо Ботев“, ул. „Радецки“, надлез „Родопи“.

На 12 април (вторник): подлеза на ул. „Гладстон“, ул. „Генерал Данаил Николаев“, южната страна на бул. „Санкт Петербург“ – от бул. „Христо Ботев“ до надлез „Родопи“.

На 13 април (сряда): ул. „Иван Вазов“, бул. „Свобода“ плюс локалното платно, северната страна на бул. „Санкт Петербург“ – от бул. „Христо Ботев“ до надлез „Родопи“.

На 14 април (четвъртък): ул. „Иван Вазов“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Христо Ботев“ – от бул. „Източен“ до кръстовището с бул. „Цар Борис III Обединител“.

На 15 април (петък): ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Младежка“.

Район „Северен“

На 11, 12 и 13 април (понеделник, вторник и сряда): бул. „Васил Априлов“ – от моста до Университета по хранителни технологии до ул. „Напредък“.

На 14 и 15 април (четвъртък и петък): бул. „Северен“ – от моста на Адата до ул. „Брезовско шосе“.

Район „Източен“

На 11 април (понеделник): бул. „Освобождение“ – западното платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“.

На 12 и 13 април (вторник и сряда): подлезите на бул. „Княгиня Мария Луиза“.

На 14 и 15 април (четвъртък и петък): северната страна на бул. „Санкт Петербург“, без участъка, където продължават строително-ремонтни дейности.

Район „Западен“

На 11 април (понеделник): ул. „Лерин“.

На 12 април (вторник): ул. „Орфей“.

На 13 април (сряда): ул. „Вечерница“.

На 14 април (четвъртък): ул. „Явор“.

На 15 април (петък): ул. „Рани лист“ и ул. „Равнища“.

Машинно миене на дюзи

Район „Южен”

Всекидневно от 11 до 15 април (от понеделник до петък): пътните връзки на надлез „Родопи“, ул. „Кукленско шосе“, бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Бугариево“, локалното платно на бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димо Хаджидимов“, ул. „Асен Христофоров“, ул. „Поручик Въльо Стефов“, ул. „Акад. Петър Динеков“, ул. „Калиакра“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Коматевско шосе“, ул. „Стефан Стамболов“ – от ул. „Акад. Петър Динеков“ до бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Македония“ и Бетонния мост, ул. „Бяло море“, ул. „Димитър Талев“, ул. „Пере Тошев“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Братя Бъкстон“.

На 11, 13 и 15 април (понеделник, сряда и петък): ул. „Кукуш“, ул. „Трети март“, бул. „Македония“ – локалното платно, ул. „Кичево“, ул. „Михалаки Георгиев“, ул. „Георги Икономов“, ул. „Славееви гори“, ул. „Остромила“, ул. „Беломорска“.

На 12 и 14 април (вторник и четвъртък): бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Пере Тошев“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Даме Груев“, локалното платно на бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Константин Нунков“, ул. „Георги Кондолов“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Коматевско шосе“ – от ул. „Лозарска“ до околовръстния път, ул. „Захаридово“ – от ул. „Коматевско шосе“ до ул. „Букет“, ул. „Обнова“ – от ул. „Коматевско шосе“ до ул. „Захаридово“, ул. „Лозарска“.

Район „Тракия”

Всекидневно от 11 до 15 април (от понеделник до петък): източното платно на ул. „Менделеев“ и бул. Асеновградско шосе“ – от Аграрния университет до бул. „Цар Симеон“, бул. „Санкт Петербург“ – южното платно, бул. „Цар Симеон“, бул. „Шипка“; ул. „Недялка Шилева“, ул. „Иван Стоянович“, „Пеньо Пенев“, ул. „Поручик Боян Ботев“, ул. „Димитър Ризов“, ул. „Вълко Шопов“, ул. „Съединение“, бул. „Освобождение”, бул. „Цариградско шосе“ – южно платно, ул. „Ягодовско шосе“, бул. „Княз Борис”, ул. „Димитър Кудоглу“, ул. „Георги Цариградски“, ул. „Георги Данчов“, ул. „Бранислав Велешки“.

На 11, 13 и 15 април (понеделник, сряда и петък): бул. „Асеновградско шосе“ – от бул. „Цар Симеон“ до края, ул. „Индустриална“, ул. „Георги Данчов“ (продължение), ул. „Теофан Райнов“, ул. „Поп Ангел Чолаков“, ул. „Александър Терзиев“, ул. „Ванче Михайлов“, ул. „Братан“, ул. „Ангел Коджаманов“, ул. „Генерал Константин Кесяков“, ул. „Генерал Дандевил“, ул. „Петър Горанов“, ул. „Григор Божков“, ул. „Цар Светослав Тертер“, ул. „Българка“.

На 12 април (вторник): микрорайони А9, А8, А10, А11, А13, А7, А6 и А5.

На 14 април (четвъртък): микрорайони А2, А3, А4, А1 и А12.

На 15 април (петък): алеите в парк „Лаута“.