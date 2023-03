Манита Вартан избира малките принц и принцеса на България

Носителката на титлата „Мисис България" Манита Вартан ще организира конкурса "Princess аnd Рrince Universe - Bulgaria", част от веригата „Princess and prince of the Universe“, собственост на продуцента Меги Савова.

„Вече обявихме кастинга за новото издание на конкурса. В него могат да участват деца от 5 до 15 години. Ако желаете вашето дете да е следващата малка принцеса или принц на България и да носи истинска корона, запишете се на имейл [email protected], като ни изпратите кратка информация за детето, възраст, две снимки - цял ръст и портретна, както и телефон за обратна връзка“, споделя в профила си във Фейсбук Манита Вартан.

Конкурсът е част от Културния календар на Пловдив и дава право на участие на класиралите се финалисти да се явят на световния финал „Princess of the Universe“ и „Miss Aegean Sea“ - Гърция. Вартан уточнява, че няма такса за участие. Конкурсът ще се проведе на 13 май 2023 г. в Културен дом „Борис Христов“.

Надпреварата ще премине в три тура - спортни дрехи, кръг по желание - талант, и кръг с официални тоалети. За участниците са осигурени фотограф, стилист и детски гримьор. Ще има награди и подаръци.

Конкурсът се финансира от Манита Вартан и от спонсори, както и със съдействието на Община Пловдив.