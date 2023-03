48 хиляди български евреи бяха спасени преди 80 години - това е един човешки живот според библията. И българският народ, който се изправи срещу Хитлер, показа, че притчата за Давид и Голиат е съвсем актуална. Това каза директорът на офиса на Американския еврейски комитет Виктор Меламед преди старта на честването на кръглата годишнина.

Празникът за спасяването на българските евреи събра политици, общественици, активисти от еврейски организации и няколко класа деца от частното софийско училище „Роналд Лаудер” пред Паметника на благодарността.

Имаше и много пловдивски еврейски деца, дошли със семействата си, за да напомнят, че едва ли щяха да са тук, ако българският народ не се бе застъпил за прадедите им.

„На този площад си играех като малка, а тук са били домовете на прабаба ми Сара и на прадядо ми Израел. Сигурно и те като мен са играли на този площад. През март 1943 година моите роднини са изведени от полицаи в тъмната студена нощ с ясната цел да бъдат заведени в лагерите на смъртта. Българите не са позволили моите прадеди да ги сподели съдбата на 6 милиона евреи, от които 1 милион деца загинали в газовите камери. 80 години по-късно – аз, Лора Мезан съм тук пред вас, защото прабаба Сара и прадядо Израел бяха спасени от Холокоста”, разказа пловдивската ученичка Лора.

Годишнината започна с песента We Are the World, изпълнена от деца от Арт Войс Център с вокален педагог Румяна Иванова.

Сред най-ентусиазираните бе Ашар Арпаз, който е лидер на българските евреи в Израел.

„Аз обичам България и съм второ поколение, което живее в Израел. Майка е от Русе, а баща ми - от София. Децата ми имат български паспорти, внуците ми също си извадиха. В Израел българските евреи има всичко - ние им помагаме, общината помага, правителството помага и "пием, пеем, пушим и дамаджани сушим”, както се казва в песента!", каза той.

Г-н Арпаз подчертава, че в Израел няма бедни българи. Нашите изселници имат банка „Купат Алия”, имат и свой старчески дом и училище, където внуците им учат български.

„Ако има светли моменти в българската история, то това е един от най-светлите. Наистина няма аналог в европейската история в годините на Втората световна война. Другите съюзници на Хитлер не успяха да спасят евреите си”, добави Виктор Меламед.

Знеполският епископ Арсений каза в речта си, че още с приемането на антисемитския Закон за защита на нацията, православните митрополити реагират ясно, че той противоречи на хилядолетните принципи на толерантност и любов към ближния изповядвани от Православната ни църква.

Лалка Обрейкова, внучка на Обрейко Обрейков разказа за участниците в драматичните събития в нощта на 8 срещу 9 март 1943 година. „В протоколите на Светия Синод се чуват предупредителните слова на нашите митрополити, че в този закон има разпоредби, които не може да се смятат за справедливи. Делото на българските духовници да ни бъде за пример, когато се изправяме срещу антисемитизъм, ксенофобия и човеконенавистничество”, призова епископ Арсений.

В нощта на 9 срещу 10 март 1943 година, когато чува за предстоящата депортация софийският митрополит Стефан търси спешна среща с държавното ръководство за да изрази несъгласието на църквата, а пловдивският митрополит Кирил влиза при затворените евреи и заявява, че ще тръгне с тях към лагерите на смъртта.

На честването присъства кметът Здравко Димитров, областният управител Ангел Стоев, председателят на общинския съвет Александър Държиков, зам-кметът по култура Пламен Панов, районни кметове, политици, общественици и граждани.