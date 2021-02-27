Летен уикенд в Пловдив, вижте температурите

В Пловдив ще бъде слънчево, температурите ще достигнат до 21 градуса, минималните ще са 2.

В района на Пазарджик и Хасково времето ще е подобно, а градусите ще са между 2 и 20. В Смолян живакът ще се качи до 14 градуса.