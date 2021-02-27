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Летен уикенд в Пловдив, вижте температурите

  • 27.02.2021 | 06:00
  • 27.02.2021 | 07:03
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/leten-uikend-v-plovdiv-vijte-temperaturite Marica.bg
  • Marica.bg
  • 2535 прегледа
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   Снимка: еvgenidinev.com

В Пловдив ще бъде слънчево, температурите ще достигнат до 21 градуса, минималните ще са 2.

В района на Пазарджик и Хасково времето ще е подобно, а градусите ще са между 2 и 20. В Смолян живакът ще се качи до 14 градуса.

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