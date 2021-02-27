Летен уикенд в Пловдив, вижте температурите 27.02.2021 | 06:00 27.02.2021 | 07:03 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/leten-uikend-v-plovdiv-vijte-temperaturite Marica.bg Marica.bg 2535 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: еvgenidinev.com В Пловдив ще бъде слънчево, температурите ще достигнат до 21 градуса, минималните ще са 2. В района на Пазарджик и Хасково времето ще е подобно, а градусите ще са между 2 и 20. В Смолян живакът ще се качи до 14 градуса. времето прогноза пловдив градуси
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