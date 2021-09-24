Леко затопляне в Пловдив, но сутринта се облечете добре 24.09.2021 | 06:00 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/leko-zatoplqne-v-plovdiv-no-sutrinta-se-oblechete-dobre Marica.bg Marica.bg 179 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: Наташа Манева Градусите ще се покачат още малко, като максималните за Пловдив ще бъдат около 27, а за Пазарджик - 24. Сутринта обаче ще бъде доста хладно - между 5 и 7 градуса. Валежи не се очакват никъде в страната. пловдив слънце температури времето топло есен
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