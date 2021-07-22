Леко захлаждане и променлива облачност в Пловдив днес 22.07.2021 | 06:00 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/leko-zahlajdane-i-promenliva-oblachnost-v-plovdiv-dnes Marica.bg Marica.bg 123 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: Наташа Манева Днес ще има леко разхлаждане, максималните температури за районите на Пловдив и Пазарджик ще бъдат около 30 градуса. По морето ще е идеално за плаж -градусите ще са около 28- 29. Валежи не се очакват никъде в страната. пловдив валежи времето прогноза
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни