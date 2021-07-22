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Леко захлаждане и променлива облачност в Пловдив днес

  • 22.07.2021 | 06:00
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/leko-zahlajdane-i-promenliva-oblachnost-v-plovdiv-dnes Marica.bg
  • Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Днес ще има леко разхлаждане, максималните температури за районите на Пловдив и Пазарджик ще бъдат около 30 градуса.

По морето ще е идеално за плаж -градусите ще са около 28- 29.

Валежи не се очакват никъде в страната.

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