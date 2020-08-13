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Леко се захлажда, вижте къде ще превали

  • 13.08.2020 | 06:00
  • 13.08.2020 | 06:55
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/leko-se-zahlajda-vijte-kade-shte-prevali Marica.bg
  • Marica.bg
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Времето в Пловдив ще остане слънчево и топло. Градусите обаче ще паднат с един-два надолу в сравнение със сряда. Рано сутринта температурата ще бъде около 19 градуса, а максималната ще достигне 3​1. ​Подобно ще е времето и в Пазарджик, а в Хасково ще бъде малко по-горещо с максимални 34 градуса. В Смолян най-високата температура ще бъде 23 градуса с възможни превалявания.

Времето в петък ще остане без съществена промяна. Отново ни очаква топъл летен ден в Пловдив с максимални 31 градуса, но заради безоблачното петъчно небе ще се усещат като повече. Подобно ще бъде и времето през последния работен ден в Пазарджик. Хасково отново ще е по-топъл с максимални стойности от 33 градуса. В Смолян живакът ще показва 23 градуса.

 

Очаквани максимални температури:

Пловдив - 31 

Пазарджик - 31 

Смолян - 23 

Стара Загора - 30 

Хасково - 33 

Кърджали - 32 

Благоевград - 3​1 

София - 28 

Видин - 32 

Плевен - 31

Велико Търново - 32

Русе - 33

Варна - 28 

Бургас – 29

време прогноза лято температури
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