Леко се захлажда, вижте къде ще превали
- 13.08.2020 | 06:00
- 13.08.2020 | 06:55
- Marica.bg
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Времето в Пловдив ще остане слънчево и топло. Градусите обаче ще паднат с един-два надолу в сравнение със сряда. Рано сутринта температурата ще бъде около 19 градуса, а максималната ще достигне 31. Подобно ще е времето и в Пазарджик, а в Хасково ще бъде малко по-горещо с максимални 34 градуса. В Смолян най-високата температура ще бъде 23 градуса с възможни превалявания.
Времето в петък ще остане без съществена промяна. Отново ни очаква топъл летен ден в Пловдив с максимални 31 градуса, но заради безоблачното петъчно небе ще се усещат като повече. Подобно ще бъде и времето през последния работен ден в Пазарджик. Хасково отново ще е по-топъл с максимални стойности от 33 градуса. В Смолян живакът ще показва 23 градуса.
Очаквани максимални температури:
Пловдив - 31
Пазарджик - 31
Смолян - 23
Стара Загора - 30
Хасково - 33
Кърджали - 32
Благоевград - 31
София - 28
Видин - 32
Плевен - 31
Велико Търново - 32
Русе - 33
Варна - 28
Бургас – 29
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