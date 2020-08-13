Леко се захлажда, вижте къде ще превали

Времето в Пловдив ще остане слънчево и топло. Градусите обаче ще паднат с един-два надолу в сравнение със сряда. Рано сутринта температурата ще бъде около 19 градуса, а максималната ще достигне 3​1. ​Подобно ще е времето и в Пазарджик, а в Хасково ще бъде малко по-горещо с максимални 34 градуса. В Смолян най-високата температура ще бъде 23 градуса с възможни превалявания.

Времето в петък ще остане без съществена промяна. Отново ни очаква топъл летен ден в Пловдив с максимални 31 градуса, но заради безоблачното петъчно небе ще се усещат като повече. Подобно ще бъде и времето през последния работен ден в Пазарджик. Хасково отново ще е по-топъл с максимални стойности от 33 градуса. В Смолян живакът ще показва 23 градуса.

Очаквани максимални температури:

Пловдив - 31

Пазарджик - 31

Смолян - 23

Стара Загора - 30

Хасково - 33

Кърджали - 32

Благоевград - 3​1

София - 28

Видин - 32

Плевен - 31

Велико Търново - 32

Русе - 33

Варна - 28

Бургас – 29