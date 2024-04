Suicidal Tendencies ще свирят на третия ден на рок фестивала в Пловдив

С наближаването на горещото българско рок лято се увеличава списъкът с имена за най-големия фестивал за рок музика у нас Hills Of Rock 2024. Част от програмата на 27 юли, третия ден, стават легендарните Suicidal Tendencies, които ще излязат на сцената след вече обявените PAIN. Очаква се и потвърждение от хедлайнера на третия фестивален ден.

Мощни и автентични, пионерите на скейт хардкора, вече почти пет десетилетия владеят световната кросоувър сцена. Създадени в началото на 80-те в Лос Анджелис, Suicidal Tendencies са сред първите в тежкия звук, които успяват да пробият в ефира на музикалните телевизии, а най-емблематичното им парче – „Institutionalized“ се превръща в химн срещу системата на няколко поколения. Актуалният състав на бандата e на чудовищна супергрупа – оригиналните фронтмен Cyco Mike Muir и китарист Dean Pleasants, Ben Weinman – основателят и движеща креативна сила в The Dillinger Escape Plan, Tye Trujillo – син и достоен наследник на баса на баща си Rob Trujillo, който вече е свирил и с други гиганти, участващи на фестивала тази година - KoRn и Jay Weinberg, който преди да се присъедини към Suicidal Tendencies, е на барабаните в Slipknot.



Massive Wagons са откриващата банда на третия фестивален ден. Британската рок група, създадена през 2009, е популярна със своите енергични пънк изпълнения на живо и заразителни мелодии, които въпреки влиянията си от класическия рок, звучат модерно и актуално. В групата влизат Barry Mills, Adam Thistlethwaite, Alex Thistlethwaite, Stevie Holl и Adam 'Bowz' Bouskill. Имат издадени пет албума, а последният е от 2023 и се казва Welcome To The World.

Любими – класически и чисто нови, български артисти добавят към разнообразието на фестивала и правят групите на фестивала 41 на брой към момента. Контрол, Last Hope, Expectations, Woomb, Владо Михайлов & Rewind и Терпентина са новите попълнения на сцените на „Строежа“ и „На Тъмно“ на Гребната база от 25 до 27 юли 2024.

Тридневни и еднодневни билети за фестивала има в мрежата на www.ticketstation.bg и в магазини На Тъмно.

Hills Of Rock 2024 се организира от “Фест Тийм” ООД, част е от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.