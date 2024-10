Джо Ловано трио, групата на Майк Стърн, Майкъл Лийг, Бил Лорънс и групата на Тил Брьонер с концерти от 01 до 03 ноември 2024 г.

Plovdiv Jazz Fest празнува десет години! И точно в духа на честването на годишнината на фестивала дните от 01 до 03 ноември в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив ще се превърнат в истински празник на джаза с концерти на някои от най-значимите джаз музиканти.

Общо шест са събитията в основната програма на есенното издание. Негови гости ще бъдат носителят на „Грами“ и номиниран 14 пъти за наградата – американския саксофонист Джо Ловано и неговото звездно трио; петкратният носител на „Грами“ – басистът и мултиинструменталист Майкъл Лийг от Snarky Puppy, който гостува заедно с пианиста на групата Бил Лорънс; виртуозният американски джаз китарист Майк Стърн и неговата група; изключителният тромпетист, наричан „германският Чет Бейкър“ – Тил Брьонер; международната съвременна джаз група Half Easy Trio, заедно с украинската певица Тамара Лукашева.

По-нетрадиционно ще открие фестивала тази година артистичната му директорка – джаз певицата Мирослава Кацарова. Тя ще постави началото на Plovdiv Jazz Fest с концерт заедно с джаз трио и струнен квартет.

Както и предишни години един фестивален билет важи и за двата концерта в една вечер. Билети могат да бъдат намерени в мрежата на EVENTIM, а Гранд пасовете за това грандиозно издание са почти изчерпани. Всички концертни вечери започват в 19:30 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив.



Plovdiv Jazz Fest 2024

1-3 ноември 2024 / Дом на културата “Борис Христов”

1 ноември 2024

19:30 ч. Концерт на Мирослава Кацарова джаз квартет и струнен квартет Perfect: PALOMA (България)

21:15 ч. Концерт на Тил Брьонер (Германия)

2 ноември 2024

19:30 ч. Концерт на Half Easy Trio (България/ Германия/ Австрия) със солист Тамара Лукашева (Украйна)

21:15 ч. Концерт на Майкъл Лийг и Бил Лорънс (САЩ/Великобритания)

3 ноември 2024

19:30 ч. Концерт на Джо Ловано трио (САЩ)

21:15 ч. Концерт на групата на Майк Стърн (САЩ)

01 ноември 2024 | Мирослава Кацарова джаз и струнен квартет // Групата на Тил Брьонер

Тил Брьонер е джаз тромпетист, флигорнист, певец, композитор, продуцент и фотограф.

Роден през 1971 г. близо до Дюселдорф, той се превръща не само в най-популярния германски джаз музикант, но и си завоюва значително място в света на джаза и съвременната музика. Дискографията му представя разнообразие от жанрове, в които могат да се разпознаят стрейтахед джаз, боса нова, поп, фюжън и вокален джаз. Тил Брьонер произхожда от семейство на музиканти и получава класическо образование, последвано от изучаване на джаз тромпет в Музикалната кадемия в Кьолн.

Виртуозният тромпетист се прочува като солист на известния берлински биг бенд RIAS. Първият му албум, Generations of Jazz е издаден през 1993 г. Той веднага печели Наградата на немската звукозаписна критика. През 2008 г. е номиниран за „Грами“ в категорията „Най-добро инструментално джаз соло“. Албумът му That Summer, излязъл през 2004 г., заема 16 позиция в германската поп класация и го превръща в най-продавания джаз музикант в Германия.

Работата му го среща с величия в света и на джаза, и на поп музика. Сред тях са имената на Дейв Брубек, Хърби Хенкок, Ани Ленъкс, Джордж Бенсън, Мелъди Гардо, Хилдегард Кнеф, Мадлен Пейру, Кърт Елинг, Карла Бруни, Майкъл Брекър, Ал ди Меола, Тони Бенет, Шака Кан, Натали Кол, Ал Жиро, Майкъл Франкс и др. През април 2016 г. е поканен в Белия дом, за да свири на ежегодния концерт по случай Международния ден на джаза, с домакин президентът Барак Обама, заедно с Хърби Хенкок, Стинг, Арета Франклин, Даяна Крал, Ал Жиро, Хю Масекела, Бъди Гай и Чик Кърия. Сред осемнадесетте студийни албума на Брьонер, единадесет са издадени от легендарния лейбъл на Universal – Verve.

Тил Брьонер е и успешен фотограф. Той снимка известни музиканти, актьори, писатели, спортисти, активисти. Имал е изложби в музеи, галерии и културни институции, сред които Ludwig Museum, Museum Küppersmühle, Alexander Ochs’ Salon-Galerie, Leica Gallery Zingst.

Тил Брьонер пристига в Пловдив със своята група.

Откриващата вечер на фестивала обаче ще започне с концерта на джаз певицата Мирослава Кацарова, заедно с джаз трио и струнен квартет Perfect. През последните десет години тя създава ежегодно по една нова концертна програма, която се отличава със специфичен музикален материал, нова звучност, силни, умни аранжименти, разказани истории. Заглавието на концерта е PALOMA, така се нарича всъщност и старата мексиканска песен, чиято любима версия на Мира Кацарова е тази на Каетано Велосо. Особено важен акцент в този своеобразен музикален, но и филмов разказ, ще бъде преработката на познатите стари латино песни. Оркестрациите за струнния квартет са неконвенционални в съзвучие с типично джазовата рехармонизация, силно подчертана от класическото джаз трио: пиано, бас, барабани. С нея на сцената ще бъдат още Мирослав Турийски (пиано), Младен Димитров (барабани), Александър Леков (бас) и струнен квартет Perfect – Ивелина Христова и Диляна Давидова (цигулки), Мария Венкова (виола) и Антоанина Юрганджиева (виолончело).

02 ноември 2024 | Half Easy Trio с Тамара Лукашева // Майкъл Лийг и Бил Лорънс

Самото споменаване на имената на Майкъл Лийг и Бил Лорънс кара човек да се сети за легендарната група Snarky Puppy. Минали са точно 20 години, откакто роденият в Южна Калифорния басист, мултиинструменталист и композитор Майкъл Лийг основа световноизвестната банда, която до момента е отличавана пет пъти с наградата „Грами“. Пианистът, кийбордист и композитор Бил Лорънс е роден в Лондон и е част от групата почти толкова дълго, колкото и Лийг.

На 02 ноември българската публика ще има възможността да слуша двама изключителни музиканти, които досега никога не са свирили като дуо! Това е едновременно странно и вярно, тъй като Майкъл Лийг и Бил Лорънс свирят заедно от 20 години, но Where you Wish you Were е първият им дуетен студиен албум и именно него ще чуем във втората вечер на Plovdiv Jazz Fest. Майкъл Лийг тук заема съвсем различна роля от тази, която изпълнява в Snarky Puppy. В Where you Wish you Were той свири основно на уд и други акустични струнни инструменти. Лорънс и Лийг са решени да направят нещо напълно различно от Snarky Puppy, който е толкова грандиозен проект, че наскоро напълни лондонската Уембли Арена, чийто капацитет е 12 500 места.

Този проект им позволява да изследват интимността, крехкостта и яснотата, които съществуват в отношенията между двама музиканти. Силно изненадващ се оказва и особеният звуков и стилов характер на музиката. Бил Лорънс, който със собствените си проекти, а също и със Snarky Puppy, често залага на смесица от пиано и различни синтезатори, оркестрови аранжименти и дигитални звукови пейзажи, тук се фокусира изцяло върху възможностите на акустичен роял. А Майкъл Лийг, познат предимно като електрически басист, запален по джаза и груува, тук свири на редица предимно безгрифови струнни инструменти от средиземноморски и ориенталски произход – на първо място на уд, но също така и на специално конструирана акустична и електрическа китара, както и на западноафриканска лютня, наречена нгони. Всички тези инструменти имат свойството да имитират глас, а също така предлагат микротонални възможности, които далеч надхвърлят нормите на западната музика.

Двамата музиканти обаче настояват, че този проект няма нищо общо с възпроизвеждането на каквито и да било регионални стилове и дълбоки корени. Той е вселена от лични, музикални и звукови влияния на двамата музиканти, която трудно може да бъде поставена в граници или да се категоризира.

Преди тях на сцената ще се качи международна съвременна джаз група, създаден през 2018 г. в Ротердам – Half Easy Trio. Неин създател е българският барабанист Мартин Хафизи, заедно с пианиста Франц фон Шоси от Германия и австрийския контрабасист Йоханес Фенд. Към тях ще се присъедини и украинската певица Тамара Лукашева.

Всички композиции са написани от Мартин Хафизи и органично съчетават стилове като класическа музика, българска фолклорна музика и много различни поджанрове на джаза. Всяко изпълнение на групата се превръща в звуково изследователско пътешествие, както и в дълбоко търсене на богати текстури, красота, енергия, сила и драматизъм: „...триото изисква пълно внимание и отдаденост на музиката, която отхвърля всякакъв вид повърхностност“, може да се прочете за тях в Jazzflits. През октомври 2019 г. групата издава дебютен албум Dark is Bright под нидерландския лейбъл Optomusic. Албумът е много добре приет от публиката и критиката. Вторият им албум One Step Back, Two Steps Forward е издаден през май 2023 г. и в него участва Тамара Лукашева. За нея Jazzthing пише, че е сред изключителните певици на младата германска джаз сцена. Албумът представлява колекция, композирана по време на пандемията. През 2024 г. триото Half Easy е на турне в Холандия, Белгия, Германия, Франция и България.

03 ноември 2024 | Джо Ловано трио // групата на Майк Стърн

Последната вечер на Plovdiv Jazz Fest e буквално пълна с джаз легенди!

Тя започва с Trio Tapestry, или иначе казано – триото на саксофониста, композитор и продуцент Джо Ловано. Джо Ловано безстрашно търси нови начини за артистично изразяване. Отличаван е неколкократно като музикант на годината от престижното списание DownBeat, носител е на трудно изброим брой престижни джаз награди.

Роден в Кливланд, той завършва известния музикален колеж „Бъркли“ в Бостън, където години по-късно получава почетна докторска степен и днес преподава в него. Ловано е гост-преподавател в джаз програмите на Нюйоркския университет, „Джулиард“ и Манхатънското музикално училище. От 1991 г. до 2016 г. той издава безпрецедентни 25 записа като лидер за историческата компания Blue Note Records. Джо Ловано е свирил и записвал с дълъг списък от джаз величия, сред които Уди Хърман, Тони Бенет, Джон Скофийлд, Хърби Хенкок, Дейв Холанд, Чучо Валдес, Даяна Крал и много, много други. Създал е обширно творчество със собствените си групи.

Джо Ловано продължава да изследва нови хоризонти в света на музиката като солист, бендлидер и композитор. Той е сред ярките представители на световния джазелит. Ловано гостува на Plovdiv Jazz Fest, заедно със своето трио, което включва още две джаз звезди и забележителни импровизатори – световноизвестна пианистка Мерилин Криспъл и енигматичния барабанист и фин перкусионист Кармен Касталди. Trio Tapestry съществува едва от няколко години, но то се превръща в прекия път към най-личната работа на Джо Ловано.

Финалният концерт ще бъде на групата на виртуозния американски китарист Майк Стърн, обявен за най-добрия джаз китарист от списание Guitar Player през 1993 г. и за един най-добрите джаз китаристи на всички времена, според списание DownBeat. През 2007 г. получава наградата „Майлс Дейвис“ на Международния джаз фестивал в Монреал. Композитор, аранжор и изпълнител той пристига в България, заедно с заедно с Лени Стърн (китара и вокал) и Денис Чембърс (барабани).

Майк Стърн израства във Вашингтон и свири от 12-годишен. Завършва Музикалният колеж „Бъркли“. Днес има репутацията на един от най-авторитетните електрически китаристи на своето поколение. Творческата му кариера през последните четири десетилетия включва музикални партньорства с Blood, Sweat & Tears, Майлс Дейвис, Били Кобъм, Джако Пасториъс, Джо Хендерсън, The Brecker Brothers и Four Generations of Miles, както и 16 записа като лидер (шест от които са номинирани за наградите „Грами“). Съчетаващ рок-фюжън сила с изтънчени джаз хармонии и присъщото му блусарско майсторство, Стърн има способността незабавно да повдигне нивото на всеки концерт, на който свири, като пренася духа на личните си китарни герои Джими Хендрикс, Уес Монтгомъри, Джим Хол и Албърт Кинг.

Както винаги Plovdiv Jazz Fest ще има и разнообразна съпътстваща програма с концерти и джем сешъни в Bee Bop Cafe, след концертите в основната програма. Скоро ще бъде обявена и цялата паралелна програма на фестивала. Организатор на Plovdiv Jazz Fest е Blue M.

Всички събития от есенното издание на Plovdiv Jazz Fest се провежда с подкрепата на община Пловдив и Plovdiv Jazz Fest e част от Културния календар на града за 2024 година.

Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата.

Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Хемингуей, 8 ½, New Natures Way и Natural Factors, Plovdiv Plaza Mall, NESCAFÉ Dolce Gusto, Deroni, КЦМ, Bee Bop Café.