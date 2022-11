Истински кучешки празник се вихри в многофункционалната спортна зала "Колодрума" в Пловдив. Горди собственици от Пловдив и цяла България са записали десетки сладури на четири лапи за участие в отделните конкурси, като тайно си стискат палци да бъдат обявени за победители. В Залата се провеждат две есенни национални киноложки изложби. Освен това в залата има изложение на десетки фирми от бранша, които представят най-новото в храненето, отглеждането и грууминга.











Четириногите участници преминават през строгата оценка на уважаваните международни съдии. Златко Джокич от Сърбия и Тревор Хискок от Южна Африка. Тяхната задача хич не е лека, предвид че всяко едно куче притежава своя чар. Те ще трябва да изберат лидери в конкурсите "Млад водач", "Развъдна двойка", "Развъдна група", "Група на потомците", а сред кучетата ще се изберат най-красивите бебета, дребни екземпляри, ветерани и т.н.











Сред четириногите има представители на различни породи - самоед, аляски маламут, немски шпиц, акита, шиба, басенджи, германски дратхаар, голден ретривър, малтезер, пудел, ирландски вълкодав, уипет, френски булдог, бостън териер и много други.















В Колодрума има и много родители с деца, дошли просто да се насладят на най-добрия приятел на човека. Кучешкият празник ще продължи и утре. Организаторите от „Български киноложки клуб“ са подготвили богат награден фонд, томбола и много забавления за всички присъстващи.













За завършек на всеки от дните на състезания е предвидена бляскава шоу програма “Best in Show” - избор на най-красиво куче на деня сред победителите по породи. А на финала, който ще бъде поставен след 15 часа утре, ще бъде избран и първенецът - „Supreme Best in Show”.



Наред с прелестните четириноги, има и детска изложба на тази тематика. Рисунките на малчуганите, които са стотици, също са една една от атракциите и привличат погледите на посетителите.

снимки от Валентина Биларева