Пианистката Донка Ангъчева постигна невероятен успех и стана „Жена на годината“ в категория „Изкуство и Култура“ на „Look business awards“, които ежегодно се раздават във Виена.

Красивата дама, която е родом от Пловдив, е номинирана като Bösendorfer артист, много успешен европейски музикант, съпруга, майка на две деца и жена предприемач, създател на инициативата „Die Kunst in Österreich lebt weiter“ („Изкуството в Австрия продължава да живее“).

Наградите в 10 категории бяха раздадени на стилна церемония, която се състоя на 12 септември 2023 г. в Almanac Palace във Виена.





За успеха си Донка Ангъчева споделя:

“Щастлив съм, че съм носител на наградата “Business Woman Award” 2023, в категорията за изкуство и култура на известното списание Look, Австрия за усилията ми в различни благотворителни събития, както и основаването на моята артистична инициатива „Изкуството продължава да живее” и бих искала да благодаря за това признание и най- вече за гласуваното доверие”.

През месец октомври българската публика, ще има възможност да слуша на живо Донка Ангъчева - тя ще изнесе рецитал съвместно с още една звезда от австрийската сцена – цигуларката Лидия Байч. Това ще е първият им общ концерт в България – той е част от фестивала на изкуствата Порт Прим Арт Фест. Събитието е голямата гала вечер на форума и ще се състои на 7 октомври 2023 г. (събота) в Културен дом НХК. Концерта ще включва произведения от Едвард Григ, Фридрих-Макс „Фриц“ Крайслер и Астор Пиацола.

Два дена по-рано, на 5 октомври 2023 г (четвъртък) от 18 часа в зала „Ахело“ на Гранд хотел и СПА Приморец, отново в рамките на Порт Прим Арт Фест, ще бъде бургаската премиера на филма „Appassionata” – кино лента, в която журналиста Георги Тошев разказва по увлекателен начин за живота, музиката и кариерата на Донка Ангъчева – от любимият роден Пловдив до бляскавите сцени на Австрия, Швейцария и цяла Европа! Досега филма е представян два пъти – във Виена и в Пловдив, и двата пъти в абсолютно пълни зали.

На 7 ноември 2023 г., Донка Ангъчева ще бъде специален гост на дамският форум "Forbes – The Sky is the limit”. Събитието ще се състои в софийският хотел „Хилтън“ и, освен Донка, в него ще участват и други именити, силни, успели и влиятелни дами като номинираната за награда „Оскар“ Мария Бакалова, Силвена Роу и други.

През декември във Виена ще се проведе четвъртото издание на инициативата на Донка Ангъчева “Die Kunst in Österreich lebt weiter („Изкуството в Австрия продължава да живее“).