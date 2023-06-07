Комини се разцепиха в пловдивското село Крумово след мощния трус. На две се разделил този на читалището в населеното място, тухли са паднали пък от комина на местното кметство.







"Най-вероятно материалните щети ще бъдат доста. Усетихме много силно земетресението. До момента няма получени сигнали, но първият оглед показа изпопадали керемиди от покриви на къщи", разказа пред "Марица" кметицата на Крумово Румяна Самоковарева.





Очаквайте подробности!