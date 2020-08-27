Жегата продължава! Ето колко ще стигнат градусите в Пловдив
- 27.08.2020 | 06:00
- 27.08.2020 | 06:12
- Marica.bg
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Почти навсякъде ще бъде слънчево и горещо. В Пловдив максималната температура ще стигне до 32 градуса, с умерен вятър.
В Пазарджик също ще е предимно слънчево, до 32 градуса, а в Хасково се очаква още по-топло - до 33 градуса. В Смолян ще грее слънце през целия ден и ще бъде до 24 градуса.
Очаквани максимални температури
Пловдив 32
Пазарджик 33
Смолян 26
Стара Загора 33
Хасково 33
Кърджали 33
Благоевград 32
София 28
Видин 32
Плевен 32
Велико Търново 32
Русе 33
Варна 31
Бургас 29
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