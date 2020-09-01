ИЗВЪНРЕДНО: Земетресение раздруса Пловдив тази нощ 01.09.2020 | 07:40 01.09.2020 | 07:41 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/izvanredno-zemetresenie-razdrusa-plovdiv-tazi-nosht Marica.bg Marica.bg 2240 прегледа 0 коментара Принтирай Земетресение е регистрирано в района на село Милево в област Пловдив. Магнитудът на труса е бил 2.4 по Рихтер. Земетресението е регистрирано в 01.21 часа тази нощ. Дълбочината му е 6.1 км. земетресение село милево пловдив магнитуд
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