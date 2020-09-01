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ИЗВЪНРЕДНО: Земетресение раздруса Пловдив тази нощ

  • 01.09.2020 | 07:40
  • 01.09.2020 | 07:41
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/izvanredno-zemetresenie-razdrusa-plovdiv-tazi-nosht Marica.bg
  • Marica.bg
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Земетресение е регистрирано в района на село Милево в област Пловдив. Магнитудът на труса е бил 2.4 по Рихтер. 

Земетресението е регистрирано в 01.21 часа тази нощ. Дълбочината му е 6.1 км.  

земетресение село милево пловдив магнитуд
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