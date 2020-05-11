Преди минути две коли се сблъскаха на кръстовището на църквата "Света Петка" в Пловдив, между улиците "Гладстон" и "Петко Д. Петков.

Причините за инцидента все още се изясняват.

На място пристигна полиция.

Очаквайте подробности.