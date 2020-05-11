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Извънредно! Две коли се помляха на централен булевард в Пловдив СНИМКИ

  • 11.05.2020 | 10:01
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/izvanredno-dve-koli-se-pomlqha-na-centralen-bulevard-v-plovdiv-snimki Marica.bg
  • Екип Марица
  • 308 прегледа
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Преди минути две коли се сблъскаха на кръстовището на църквата "Света Петка" в Пловдив, между улиците "Гладстон" и "Петко Д. Петков.

Причините за инцидента все още се изясняват.

На място пристигна полиция.

Очаквайте подробности.

пловдив катастрофа автомобили инцидент
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