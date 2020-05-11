Извънредно! Две коли се помляха на централен булевард в Пловдив СНИМКИ 11.05.2020 | 10:01 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/izvanredno-dve-koli-se-pomlqha-na-centralen-bulevard-v-plovdiv-snimki Marica.bg Екип Марица 308 прегледа 0 коментара Принтирай Преди минути две коли се сблъскаха на кръстовището на църквата "Света Петка" в Пловдив, между улиците "Гладстон" и "Петко Д. Петков. Причините за инцидента все още се изясняват. На място пристигна полиция. Очаквайте подробности. пловдив катастрофа автомобили инцидент
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