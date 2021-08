Стотици близки и приятели изпратиха актьора Николай Станчев в последния му път. Той почина внезапно два дена след като навърши 60 години. Ковчегът му беше отрупан с цветя, а присъстващите не криеха сълзите си от тежката раздяла. Те се сбогуваха с приятеля си под звуците на любимата песен на актьора - The shape of my heart на Sting.

Последно Николай Станчев е репетирал главната роля в постановката „Капан за самотен мъж“ под режисурата на Краси Ранков. Тя е трябвало да тръгне по театрите през новия сезон.

„Ако трябва отново да преживея живота си искам да премине по същия начин с едно малко условие – с Николай да бяхме се срещнали малко по-рано и да бяхме живели малко повече“, през сълзи каза Ивана Папазова по време на поклонението, което се проведе в Драматичния театър.

Тя изтъкна още, че всички пожелават на нея и на семейството й да бъдат силни и тя не се съмнява, че това ще се случи, защото любовта дава сили и кураж. „А ние бяхме и сме обичани“, добави Папазова. Според нея най-подходящото място да се сбогуват с Николай Станчев бил театъра, не само защото е актьор, но и защото и в живота всичко е обръщал на шега. „В къщи четяхме Ричард Трети, той не спираше да бъде шут“, каза Ивана Папазова.



Сред първите, които изказаха съболезнованията си на опечаленото семейство, бяха директорът на Драматичния театър Кръстю Кръстев и председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. „Ники беше един изключително честен, коректен и морален човек. Много бързо вникваше в проблемите“, каза Мутафчиев.

На сбогуване покрусеният му приятел Валери Кьорленски възкликна „Ники, завесата падна! Аплодисменти!“. Двамата актьори последно се видели миналия месец в Капана. Тогава внуците на Кьорленски му дошли на гости от Чикаго. „По нищо не подозирах, че това е последната ни среща. Ние се познаваме цял живот, завършихме заедно ВИТИЗ, после заедно работихме в Малък театър – Пловдив“, добави Кьорленски.

Алексей Кожухаров пък си спомня, че последното нещо, което е казал на Николай Станчев е „ти най-накрая се върна в дома си, в театъра“. Директорът на Драмата Кръстю Кръстев определи покойния актьор като „човек, създаден да създава любов около себе си, имаше уникалното качество да я подарява на всички“. „Докато е жив театърът, Ники ще бъде жив с него“, през сълзи отсече Кръстев.

На поклонението присъстваха още членовете на политическа партия „Съюз за Пловдив“, от чиито редици е и Ивана Папазова, както и депутатът Дани Каназирева, зам.-кметът на Пловдив Пламен Панов, писателят Недялко Славов и още много артисти. Съболезнователен адрес изпрати кметът на Пловдив Здравко Димитров.

Преди поклонението се проведе опело в църквата "Св. Марина".

Станчев издъхна внезапно само 2 дни след като отпразнува 60-годишния си юбилей. Не е ясно каква е причината за смъртта му. В понеделник вечер се почувствал зле, близките му извикали Бърза помощ, но Станчев издъхнал.

Николай Станчев е роден на 1 август 1961 в гр. Пловдив. Завършва ВИТИЗ през 1984 г. в класа на проф. Гриша Островски. Бил е актьор във великотърновския и пловдивския театри, от 1991 г. работи на свободна практика, а после – в частната трупа на Малък градски театър. Няколко години е работил и в Париж. От 13 години отново е част от трупата на Пловдивския драматичен театър.

Снимал се е в сериалите „Седем часа разлика“, „Стъклен дом“, „Под прикритие“ и др.

"Марица" изказва съболезнования на близките му! Поклон!