Под звуците на любимата песен на актьора Николай Станчев близки и приятели го изпратиха в последния му път. По искане на актрисата Ивана Папазова, която живееше със Станчев, докато опечалените поднасяха цветя пред ковчега звучеше "The shape of my heart" на Стинг.

„Ако трябва отново да преживея живота си, искам да премине по същия начин с едно малко условие – с Николай да бяхме се срещнали малко по-рано и да бяхме живели малко повече“, през сълзи каза Ивана Папазова по време на поклонението, което се проведе в Драматичния театър. Тя изтъкна още, че всички пожелават на нея и на семейството й да бъдат силни и тя не се съмнява, че това ще се случи, защото любовта дава сили. „А ние бяхме и сме обичани“, добави Папазова.



Сред първите, които изказаха съболезнованията си на опечаленото семейство, бяха директорът на Драматичния театър Кръстю Кръстев и актьорът Христо Мутафчиев. На поклонението присъстваха още членовете на политическа партия „Съюз за Пловдив“, от чиито редици е и Ивана Папазова, както и депутатът Дани Каназирева. Преди поклонението се проведе опело в църквата "Св. Марина".

Станчев издъхна само два дни след като отпразнува 60-годишния си юбилей. За кончината му първи съобщиха негови приятели в социалните мрежи. Те не скриха, че са изненадани, след като знаели, че Ники е в отлично здраве, добро настроение и благодарил за пожеланията за празника си. Не е ясно каква е причината за смъртта му. В понеделник вечер се почувствал зле, близките му извикали Бърза помощ, но Станчев издъхнал.



Николай Станчев е роден на 1 август 1961 в гр. Пловдив. Завършва ВИТИЗ през 1984 г. в класа на проф. Гриша Островски. Бил е актьор във великотърновския и пловдивския театри, от 1991 г. работи на свободна практика, а после – в частната трупа на Малък градски театър. Няколко години е работил и в Париж. От 13 години отново е част от трупата на Пловдивския драматичен театър.

Снимал се е в сериалите „Седем часа разлика“, „Стъклен дом“, „Под прикритие“ и др.

"Марица" изказва съболезнования на близките му! Поклон!