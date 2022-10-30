Изпращаме октомври с лято, вадете тениските 06:00, 30.10.2022 06:36, 30.10.2022 https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/izprashtame-oktomvri-s-lqto-vadete-teniskite Marica.bg Marica.bg 636 0 Принтирай Снимка: Наташа Манева Днес ще е дори по-топло, категорични са синоптиците. В Пловдив може да очакваме температури до 25 градуса, въпреки че утрото ще бъде малко по-хладно. Днешният ден ще бъде подходящ за разходки в планината, където ще бъде топло, слънчево и ясно, с температури от около 16-18 градуса на 1000 метра.