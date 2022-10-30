2374
Подай сигнал Профил

Изпращаме октомври с лято, вадете тениските

  • 06:00, 30.10.2022
  • 06:36, 30.10.2022
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/izprashtame-oktomvri-s-lqto-vadete-teniskite Marica.bg
  • 636
  • 0
Принтирай
   Снимка: Наташа Манева

Днес ще е дори по-топло, категорични са синоптиците.

В Пловдив може да очакваме температури до 25 градуса, въпреки че утрото ще бъде малко по-хладно.

Днешният ден ще бъде подходящ за разходки в планината, където ще бъде топло, слънчево и ясно, с температури от около 16-18 градуса на 1000 метра.

времето прогноза пловдив октомври
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Препоръчани новини

Анкета

Каква вода пиете вкъщи?

Резултати