Изпращаме октомври с лято, вадете тениските

Днес ще е дори по-топло, категорични са синоптиците.

В Пловдив може да очакваме температури до 25 градуса, въпреки че утрото ще бъде малко по-хладно.

Днешният ден ще бъде подходящ за разходки в планината, където ще бъде топло, слънчево и ясно, с температури от около 16-18 градуса на 1000 метра.