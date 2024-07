Главната сцена за най-мащабния рок фестивал на Балканите - Hills Of Rock вече е готова и изглежда величествено. Остават малко повече от 24 часа до началото на дългоочакваното събитие, а феновете на твърдия саунд вече нямат никакво търпение да видят на живо любимците си.



Впечатление прави настилката, която покрива терена. Меломаните са изключително доволни, тъй като така се слага край на запрашаването.



Общо три сцени с над 50 банди ще радват публиката на фестивала в рамките на три дни. Рокът започва да се лее със студена бира още в 17 часа утре. На Главната сцена фестивалът ще открие бг бандата с неизброими фенове Me & My devil. След тях на сцената ще се качат Loathe, Skindred и Spiritbox. Хедлайнерът за вечерта е KoЯn, които идват в Пловдив от фестивал в Гърция. Една от най-желаните банди от феновете ще разтресе Гребната база минути преди 23 часа.

На другите две сцени - Stroeja и На тъмно публиката ще се наслади на други 11 групи, сред които Death Row, Цар Плъх, Керана и космонавтите, ALI, Fyeld, No more many more и други.

През следващите два дни на фестивала - петък и събота, хедлайнери ще бъдат Bring Me The Horizon и Amon Amarth. Фестивалът се организира от “Фест Тийм”, част е от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.