И днес ще е облачно, ето колко ще са градусите

Времето ще остане без съществена промяна, с променлива облачност и температури между 8 и 16 градуса. По Черноморието ще бъде малко по-топло - сутринта ще е около 14 градуса, а през деня - до 18. В планините ще е облачно, възможни са краткотрайни превалявания. Термометърът ще показва от 3 до 11 градуса.

Максимални температури:

Пловдив - 16

Пазарджик - 13

Смолян - 11

Стара Загора - 17

Хасково - 17

Кърджали - 17

Благоевград - 15

София - 12

Видин - 13

Плевен - 17

Велико Търново - 20

Русе - 19

Варна - 18

Бургас - 17