И днес ще е облачно, ето колко ще са градусите
- 20.11.2019 | 06:10
- 20.11.2019 | 07:19
- Екип Марица
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Времето ще остане без съществена промяна, с променлива облачност и температури между 8 и 16 градуса. По Черноморието ще бъде малко по-топло - сутринта ще е около 14 градуса, а през деня - до 18. В планините ще е облачно, възможни са краткотрайни превалявания. Термометърът ще показва от 3 до 11 градуса.
Максимални температури:
Пловдив - 16
Пазарджик - 13
Смолян - 11
Стара Загора - 17
Хасково - 17
Кърджали - 17
Благоевград - 15
София - 12
Видин - 13
Плевен - 17
Велико Търново - 20
Русе - 19
Варна - 18
Бургас - 17