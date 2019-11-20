Следвайте ни
Пловдив 12°
Подай сигнал Профил

И днес ще е облачно, ето колко ще са градусите

  • 20.11.2019 | 06:10
  • 20.11.2019 | 07:19
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/i-dnes-shte-e-oblachno-eto-kolko-shte-sa-gradusite Marica.bg
  • Екип Марица
  • 354 прегледа
Принтирай

Времето ще остане без съществена промяна, с променлива облачност и температури между 8 и 16 градуса. По Черноморието ще бъде малко по-топло - сутринта ще е около 14 градуса, а през деня - до 18. В планините ще е облачно, възможни са краткотрайни превалявания. Термометърът ще показва от 3 до 11 градуса.

Максимални температури: 

Пловдив - 16

Пазарджик - 13

Смолян - 11

Стара Загора - 17

Хасково - 17

Кърджали - 17

Благоевград - 15

София - 12

Видин - 13

Плевен - 17

Велико Търново - 20

Русе - 19

Варна - 18

Бургас - 17

времето прогноза

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Последни новини

Виж всички

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?

Резултати

Препоръчани новини

Пловдив през годините

Виж всички
Виж всички