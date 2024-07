Само седмица остава до Hills Of Rock 2024, в който тазгодишната музикална селекция предлага най-желаните групи във всички жанрове и възрастови категории, артисти със световен актуален статут на суперзвезди и най-доброто от българската сцена.



Разнообразната музикална програма на най-мащабния фестивал за рок и метъл музика в България с хедлайнери КoЯn на 25 юли, Bring Me The Horizon на 26 юли и Amon Amarth на 27 юли е вече напълно завършена, а новостите тази година включват и грандиозна сцена, специална настилка на терена пред Main Stage и повече входове за удобство на феновете.







Тази година за първи път и по желание на феновете е предвидена и специална теренна настилка пред основната сцена. Тя е с цел да се намали прахоотделянето и да се запазят тревните площи. Настилката е от материал, който се използва в цял свят за най-големите музикални събития за покриване на концертни терени и издържа до 90 часа екстремно натоварване.







Хиляди жители и гости на Пловдив се очаква да посетят фестивала – символ на града с повече от 50 групи, три сцени и необузданата енергия на публиката и рок музиката, която я сплотява. Фестивалната карта вече е финализирана и сред добрите новини е, че тази година за феновете ще са отворени два входа – един основен за посетителите със закупени тридневни билети и един нов (от страната на стадиона) за еднодневните. Допълнителният вход ще даде възможност на нетърпеливата публика да влиза по-

бързо и безпроблемно на фестивалната локация.





Припомняме, че в трите фестивални дни на главната сцена (Main Stage) участие взимат Amon Amarth, Bring Me The Horizon, Korn, Skindred, Suicidal Tendencies, Spiritbox, Imminence, Baroness, Pain, Loathe, Combichrist, Frail Body, Ghost Kid, Me and My Devil, Massive Wagons. На сцена Stroeja очакваме Panican Whyasker, Joker Out, Portokal, Kokosha glava, Kontrol, Last Hope, Expectations, TDK, Babyface clan, Zhlach/Grigovor/Gena, ALI, No More Many More, Amoral, Woomb, O.H., Nocktern, Gigashadow. На сцена На тъмно се качват La Ganga Cale, N.O.H.A, Sevi, Kerana, Fyeld, Rewind!, Coolden, Terpentina, Spalni Mesta, Цар Плъх, Toy Letters, The Fourtones, Death Row, Coven 5, Ribka.





Фестивалът започва в четвъртък, 25 юли, точно в 17:00. Тридневни и еднодневни билети за фестивала все още има в мрежата на

www.ticketstation.bg и в магазини На Тъмно.







Hills Of Rock се организира от “Фест Тийм” ООД, част е от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.