Херо Мустафа получи тракийска носия от кмета на Пловдив

Кметът на Пловдив Здравко Димитров посрещна американския посланик Херо Мустафа в сградата на общината. Това е първото ѝ официално посещение в града под тепетата.

Той получи от нея като подарък книгата New York Air : The View from Abovе със специално послание по повод 100-те дни от началото на управленския мандат.

Нейно Превъзходителство написа: „Благодаря за приятелството, за партньорството и проявеното лидерство, всичко най-добро на Пловдив“. Искрено ѝ благодарих за жеста, заяви Димитров във Фейсбук.

От своя страна кметът връчи на американския посланик красива носия от Тракия. Това е първият подобен дар, който тя получава и призна, че e изключително красива.