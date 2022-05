 Густо, майна, Филибето, летни фестивали фраш!

През следващите няколко месеца древният Пловдив ще се превърне в истинска арена, но не гладиаторска, а музикална. Със сигурност може да се каже, че именно в Града под тепетата ще бъде отчетен бум на фестивалите, благодарение на които на крака за феновете ще дойдат куп световни звезди. На сцените ще се проведе зрелищно състезание между корав метъл, мелодичен рок, транс и електро, БГ поп, фадо и фламенко, както и класически ноти. Изборът ще е изключително труден за меломаните, затова най-доброто решение е нито един фестивал да не бъде пропускан.

Май

Официалното откриване на лятната музикална надпревара в Пловдив ще даде двудневният фестивал „Electric Orpheus“, който вече се наложи и се превърна в ежегодно събитие. Той ще се състои на 27 и 28 май в ​район „Тракия“ и ще представи на сцената си топ банди от Европа и България. Те ще спретнат мощна бомба от рокендрол, психиделика, уейв, електро, гръндж, пост-пънк и индъстриал. Много от ​групите ще покажат вдъхновяваща продукция - премиера на новите си албуми и издания за световни и български лейбъли. Печалбата от фестивала ще бъде дарена за хуманитарна помощ за Украйна, съобщиха организаторите.

Юни

Горещият юни ще бъде месецът на огнените и любовни ритми. Началото е с акустичен концерт на Графа на Античния театър, който носи името „Утре отново“. На 11 юни Влади Ампов ще използва максимално богатството на звука на акустичните инструменти, за да създаде красиви нови версии на големите си хитове и близост с публиката. Сред тях са “Най-щастливият човек”, “Ти грееш”, “Давам всичко за теб”, “Утре отново”, “Химера”, “Ванилия”, както и песни, които не са изпълнявани от много години на живо. Той самият ще се включи активно и като инструменталист на китара и пиано.

Вечер на автентичното фламенко, на виртуозните китарни изпълнения, на високите вокални партии и зашеметяващите испански танци очаква пловдивчани и гостите на града на 17 юни, петък, от 19.30 часа. Това ексклузивно преживяване ще подарят на града под тепетата от Edu Vico Septet - фламенко група, предвождана от звездата на испанската китара Еду Вико. Самият Вико вече има представа що за публика е пловдивската, защото е свирил в напълно разпродадена зала на Драматичен театър - Пловдив.

Еду Вико

Ден след него, отново на сцената на Античен театър, ще се качи най-красивият глас на фадо - магнетичната и изключително огнена португалка Карминьо. Така пловдивчани и гости на града ще могат да се гмурнат в мечтан иберийски музикален уикенд с огнена музика на живо и с цяло сърце и душа да възкликнат… ОЛЕ!

Карминьо

След кратък отдих, пловдивчани ще се потопят в магията на „Капана Фест“ 2022. Промените при него са две - първо е изместен значително по-рано като дати за провеждане, и второ - е с променена локация. Четиридневният фест ще отвори врати от 23 юни и ще продължи до 26-и, като ще се вихри на моста над ул. „Гладстон“, на метри от Централна поща. Организаторите са подготвили апетитен музикален афиш, който включва Lalalar (Turkey) & REVERIE (USA), подкрепени от Kan Wakan, ЖЛЪЧ и Гена и други родни артисти.

Юли

Този месец хич не е за подценяване, когато става дума за музика. Най-напред юли ще донесе радост на феновете на електронната музика. На 15-и и 16-и Гребната база ще танцува под бийта на „Solar Plovdiv 2022“. Пловдивчани го очакват с нетърпение заради имената в афиша. В първия ден микрофона ще хване Джоузеф Джуниър Аденуга, по-известен със сценичния си псевдоним Скепта. Британският рапър ще разтърси публиката и ще я настрои за следващата буря, подготвена от организаторите.

На 16 юли на сцената се качва петкратният носител на титлата най-добър диджей в света и категоричен любимец Armin Van Buuren. Легендарният холандец, който промени представите на българската и световната публиката за парти преживяване със зрелищните си спектакли, се завръща в България след шест години и ще застане зад пулта от сцената на Гребната база.

Armin Van Buuren

След горещите ритми, Пловдив ще бъде направо отнесен от рок и метъл величия. На 21, 22 и 23 юли на Гребната база ще се проведе най-мащабният рок фестивал в страната - Hills of Rock. След като бе отлаган 2 години, той се превърна в най-дългоочакваното събитие не само от пловдивските рокаджии, а и от феновете във всички съседни държави, които виждат в тези три дни отлична възможност да пътуват и да гледат идолите си на живо. Афишът за фестивала вече е готов, а само от присъствието на бандите в него земята започва да се тресе. Групите, които ще свирят на трите сцени - Main Stage, Music Jam и "На Тъмно", надхвърлят 50.

На 21 юли сцената ще изкъртят хедлайнерите Slipknot, също Heaven Shall Burn, Me And That Man, NERVOSA, Ravenface, Elvana, Klogr, 5RAND, Fallcie, 40 Days Later, Sin Seekas, Керана и космонавтите, Ogi 23, This Burning Day, Deadscape, Homeovox & Jin Monic.

На 22 юли трите сцени ще завладеят Mercyful Fate, Behemoth, Bury Tomorrow, Majestica, Marko Mendoza, Balidsa, Nightland, Konkurent, Tenside, Dash The Effort, Milena & Band, Dumbfound, Siluet, Severozapadnyatsite, Dishonored, Boomerang & Abysmatic.

Сабатон

Финалният трети ден, 23 юли, феновете ще куфеят със Sabaton, Testament, Dagoba, Mister Misery, The Modern Age Slavery, Hangarvain, Power Crue, District 13, Basska, Hellion Stone, K.O.R.A, Pizza, Scroletics, Dead Man's Hat, Maze Hunters & Artificial Comet.

Август

Началото ще е горещо, особено за дамите. На 9 август на Античния театър ще се лее кадифеният клас на Любо Киров. Той ще представи пред публиката песните от новия си албум „Целуни ме“. Разбира се, ще изпълни и други любими песни, превърнали се в хитове през годините.

Любо Киров

Последният месец на лятото по традиция пренася фестивалните емоции на Младежкия хълм. Там поляната се люлее от изпълнителите на сцената на „Shake That Хълм“. Тази година събитието отново ще бъде в рамките на три дни - 26, 27 и 28 август. Меломаните добре знаят, че входът е свободен, а афишът е пълен с БГ рок и поп банди. Съвсем естествено фестивалът прелива бързо в друг. „Shake That Хълм“ винаги е следван от бирен фест, отново на същото място. С него се закрива лятото и се дава път на есенните фестивали и концерти в Града под тепетата.