Дъждоприемните шахти в Пловдив и следващата седмица ще се почистват по график. На телефон 032/675 817 гражданите могат да сигнализират за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти. Ето къде ще работят екипите:

На 3 октомври (понеделник): ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“, бул. „България“ – подлеза срещу спирка №89, подлеза до СУ „Пейо Яворов“, подлеза до хотел „Санкт Петербург“.

На 4 октомври (вторник): бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“, ул. „Васил Левски“ плюс локалното платно; район „Северен“ – в пространството между ул. „Васил Левски“, северната страна на железопътната линия и бул. „Марица-север“.

На 5 октомври (сряда): бул. „Пещерско шосе“, ул. „Просвета“ (подлез на кв.“Прослав“); район „Северен“ – в пространството между ул. „Васил Левски“, северната страна на железопътната линия и бул. „Марица-север“.

На 6 октомври (четвъртък): бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“, подлеза на бул. „Шести септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Авксентий Велешки“; район „Източен“ – в пространството между бул. „Освобождение“, бул. „Санкт Петербург“, бул. „Източен“ и бул. „Цариградско шосе“.

На 7 октомври (петък): бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, ул. „Найчо Цанов“; район „Източен“ – в пространството между бул. „Освобождение“, бул. „Санкт Петербург“, бул. „Източен“ и бул. „Цариградско шосе“.