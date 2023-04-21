И следващата седмица дъждоприемните шахти в Пловдив ще се почистват по график. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 24 април (понеделник): бул. „Цариградско шосе“ – южното платно от бул. „Освобождение“ до изхода на града и надлез „Скобелева майка“, бул. „Санкт Петербург“ – от надлез „Родопи“ до ул. „Менделеев“ и южното платно от ул. „Менделеев“ до бул. „Освобождение“, ул. „Коматевско шосе“, бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Стефан Стамболов“.

На 25 април (вторник): район „Тракия“ – зони А4, А5, А6, А7 и бул. „Шипка“, А8, А9, А10, А11, А13 и бул. „Княз Борис I“; район „Южен“ – в пространството между ул. „Коматевско шосе“, бул. „Александър Стамболийски“, югоизточната страна на железопътната линия и бул. „Асеновградско шосе“.

На 26 април (сряда): район „Западен“ – пространството между бул. „Копривщица“, северната страна на железопътната линия, ул. „Царевец“ и бул. „Пещерско шосе“; р-н Източен в пространството между бул. „Освобождение“, бул. „Санкт Петербург“, бул. „Източен“, бул. „Цариградско шосе“

На 27 април (четвъртък): район „Централен“ – пространството между бул. „Руски“, ул. „Гладстон“, бул. „Васил Априлов“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Копривщица“ и бул. „Шести септември“; район „Източен“ – в пространството между бул. „Освобождение“, бул. „Санкт Петербург“, бул. „Източен“ и бул. „Цариградско шосе“.

На 28 април (петък): район „Централен“ – в пространството между бул. „Руски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Васил Априлов“ и ул. „Гладстон“; бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Георги Кондолов“, ул. „Кукленско шосе“.