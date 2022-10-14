График за миенето на улиците в Пловдив от 17 до 21 октомври

И следващата седмица продължава редовното машинно метене и миене на пловдивските улици. Графикът може да бъде променен заради ремонтни дейности по някои пътни отсечки. За да не се създава допълнително напрежение в трафика, екипите работят през нощта.

Район „Централен“

Всекидневно от 17 до 21 октомври (от понеделник до петък): надлез „Родопи“ – с 3-те подхода, бул. „Санкт Петербург“ – от бул. „Източен“ до надлез „Родопи“, ул. „Найчо Цанов“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Асеновградско шосе“, ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“ (западното платно) – до бул. „Цар Симеон“, бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“ (двете платна); бул. „Христо Ботев“, бул. „Източен“ (западното платно) – от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до бул. „Копривщица“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Източен“ до „Цар Борис III Обединител“, ул. „Богомил“ – от бул. „Източен“ до ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Света Петка“, ул. „Иван Вазов“ (оросяване), ул. „Авксентий Велешки“ (оросяване), бул. „Руски“, моста на Герджика, бул. „Марица-юг“ – от бул. „Източен“ до бул. „Копривщица“, ул. „Христо Г. Данов“ – от площад „Римски стадион“ до бул. „Руски“, ул. „Гладстон“, бул. „Васил Априлов“ – от моста над река Марица до Централна гара, бул. „Пещерско шосе“ (оросяване) – от бул. „Васил Априлов“ до бул. „Копривщица“, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“, вътрешното платно на бул. „Свобода“, ул. „Захари Стоянов“ – от ул. „Гладстон“ до ул. „Пещера“, ул. „Пещера“ – от ул. „Захари Стоянов“ до бул. „Васил Априлов“.

На 17, 19 и 21 октомври (понеделник, сряда и петък): ул. „Родопи“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Христо Ботев“, ул. „Капитан Райчо“ (оросяване), ул. „Леонардо да Винчи“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Мали Богдан“, ул. „Марин Дринов“, ул. „Цар Иван Срацимир“, ул. „Райно Попович“, ул. „Цар Асен“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Д-р Г. М. Димитров“, ул. „Кракра“, ул. „Крали Марко“, ул. „Преслав“, ул. „Дондуков“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Густав Вайганд“, ул. „Петьофи“, ул. „Виктор Юго“, ул. „Божидар Здравков“, ул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Младежка“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Драган Цанков“ – на запад от бул. „Руски“, ул. „Тракия“ – западно от бул. „Руски“, ул. „Филип Македонски“ – на запад от бул. „Руски“, ул. „Велико Търново“ – западно от бул. „Руски“.

На 18 и 20 октомври (вторник и четвъртък): площад „Понеделник пазар“ (оросяване), кв. „Капана“ (оросяване) – ул. „Железарска“, ул. „Йоаким Груев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“, ул. „Бетовен“, ул. „Опълченска“, ул. „Петко Каравелов“, ул. „Скайлер“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „Свети Климент“, ул. „Димитър Цончев“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Елиезер Калев“, ул. „Стефка Николова“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Висла“, ул. „Четвърти януари“; вътрешнокварталните улици в карето между бул. „Руски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Копривщица“ и бул. „Марица-юг“.

На 19 и 21 октомври (сряда и петък): ул. „Иван Перпелиев“ (оросяване) – от ул. „Петко Д. Петков“ до площад „Възраждане“.

На 18 октомври (вторник): ул. „Апостол Узунов“, ул. „Балкан“ – от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Мортагон“, ул. „Митрополит Панарет“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Шести септември“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – от ул. „Авксентий Велешки" до автогара „Юг“, ул. „Булаир“, ул. „Екзарх Йосиф“.

На 19 октомври (сряда): ул. „Весела“, ул. „Стойчо Мошанов“ – от бул. „Източен“ до ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Никола Войводов“ – от бул. „Шести септември“ до бул. „Марица“, ул. „Мадара“, ул. „Велико Търново“ – до бул. „Руски“, ул. „Одрин“, ул. „Антон Безеншек“, ул. „Тракия“ – от ул. „Авксентий Велешки“ до бул. „Руски“, ул. „Филип Македонски“ – източно от бул. „Руски“, ул. „Драган Цанков“ – източно от бул. „Руски“.

На 20 октомври (четвъртък): ул. „Асен Златаров“.

На 21 октомври (петък): ул. „Георги Мамарчев“.