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Глад за психолози, най-много липсват по училищата

  • 11:30, 19.01.2023
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/glad-za-psiholozi-nay-mnogo-lipsvat-po-uchilishtata Marica.bg
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Работните места за хора с висше образование в Бюрата по труда никак не са много, но прави впечатление, че преобладават тези в сферата на образованието. Наред с учители по английски, химия, философия и други дисциплини, се търсят осезателно и психолози – за педагози, педагогически съветници и училищни психолози. 

При хората със средно образование изборът също не е много голям. Но те пък са много желани и търсени кадри за производството, което около Пловдив е силно развито. 

Ето всички свободни работни места от дирекция «Регионална служба по заетостта»:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

1    Главен счетоводител, бюджетен

1    Педагог (Психология)

1    Педагогически съветник (Психология)

1    Помощник на учителя(Педагогическо образование; психология)

1    Помощник-директор, АСД(Развитие на човешките ресурси)

1    Помощник-директор, учебната дейност (НУП с английски език)

2    Психолог

1    Психолог, училищен

3    Рехабилитатор

1    Социален работник

1    Специалист, обработка на данни

1    Старши учител, прогимназиален (учител по химия и ООС)

1    Счетоводител

2    Техник-механик, железопътен транспорт

1    Технически секретар

2    Учител в целодневна група  I-IV клас

1    Учител, гимназиален (Английска филология)

2    Учител, гимназиален(Учител по музика)

1    Учител, практическо обучение (Електроника и автоматика)

1    Учител, прогимназиален(математика,информатика и ИТ)

1    Учител, теоретично обучение(икономически дисциплини)

 

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно  образование

3    Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция

2    Бояджия, промишлени изделия

1    Бродировач

1    Гладач

30  Готвач, заведение за бързо хранене

11  Електромонтьор

6    Етикетировач (ръчно)

1    Заварчик

1    Изпълнител

2    Касиер

1    Касиер, домакин

2    Крояч, текстил

10  Маневрист

1    Матричар

1    Машинен оператор

1    Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)

12  Машинен оператор, шиене

20  Машинен оператор, шиене на облекла

20  Машинист, локомотивен

1    Монтажник, електрооборудване

1    Монтажник, изделия от метал

3    Монтьор, електронни инструменти

1    Общ работник

1    Опаковач

1    Оператор, въвеждане на данни

1    Оператор, център за обаждания

4    Охранител

3    Пазач, въоръжена охрана

1    Перач (ръчно)

2    Помощник, кухня (без домашен)

1    Работник, поддръжка

1    Работник, поддръжка на сгради

5    Работник, сглобяване на детайли

10  Ревизор вагони

1    Регистратор

25  Салонен управител

3    Сезонен работник, земеделието

5    Склададжия

1    Стругар

2    Технически изпълнител

1    Технически секретар

1    Технически сътрудник

1    Търговски представител

6    Чистач/ Хигиенист

2    Шивач

1    Шивач, мъжко/дамско облекло

4    Шлосер

2    Шлосер-монтьор

10  Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

 

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

4    Агент, недвижими имоти

18  Брокер, недвижими имоти

1    Машинен оператор

2    Медицински секретар

2    Мърчандайзер, продажби

2    Отчетник, счетоводство

25  Продавач-консултант

15  Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1    Работник, поддръжка

6    Работник, товаро-разтоварна дейност

5    Салонен управител

2    Специалист, туризъм

5    Технически сътрудник

 

Работни места по програма за заетост „Младежка заетост“

10  Анализатор, проучване на пазари

2    Аниматор

2    Водач, електрокар

2    Готвач

1    Графичен дизайнер

1    Експерт, маркетинг

1    Експерт, програми и проекти

6    Експерт, продажби

5    Експерт, търговия

2    Зъботехник

3    Лекар по дентална медицина

8    Манипулант, промишлеността

1    Машинен оператор, шиене

1    Мениджър ИТ център

4    Мениджър, ключови клиенти

1    Мениджър, проекти

5    Носач-товарач, стоки

1    Общ работник

1    Отчетник, счетоводство

2    Офис мениджър

1    Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство

7    Продавач, Интернет търговия

4    Продавач-консултант

3    Рехабилитатор

2    Салонен управител

3    Сервитьор

1    Системен администратор

2    Служител, информация за пътувания

2    Специалист с контролни функции, търговия

1    Специалист с контролни функции, човешки ресурси

2    Специалист, продажби

1    Специалист, търговия

1    Старши счетоводител

2    Счетоводител

2    Техник, механик

4    Технически организатор

3    Технически секретар

6    Уеб дизайнер

5    Филолог

1    Хост (хостеса)

5    Шофьор, лекотоварен автомобил

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше  образование:

2 лекар,физикална и рехабилитационна медицина

1 контрольор,качество

1 кредитен администратор

1 медицинска сестра

 

Работни места за средно  и основно образованиe:

1 машинен оператор,месни продукти

11 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

1 работник,озеленяване

1 машинен оператор

2 животновъд

5 личен асистент

1 тютюнопроизводител

1 технически изпълнител

1 готвач

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

1 Счетоводител

1 Технолог

1 Старши учител,музика в детска градина

1 Старши учител,детска градина 

1 Промишлен дизайнер

 

Работни места за специалисти със средно образование

1 Специалист

4 Продавач-консултант

1 Монтажник

1 Водач-електрокар

1 Ръководител,група

5 Зареждач

1 Склададжия

15 Машинен оператор,вулканизиране на каучукови изделия

2 Кредитен специалист,банка

2 Автомонтьор

4 Тракторист

2 Електротехник,промишлено предприятие

2 Работник, сглобяване на детайли

1 Водач,мотокар

1 Чистач/Хигиенист

2 Шофьор,лекотоварен автомобил

5 Монтажник,кабели

7 Машинен оператор

1 Помощник-възпитател

8 Монтажник,изделия от метал

1 Общ работник,оранжерия/парник

5 Монтажник,изделия от пластмаса

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Шивач-кожа

1 Шивач,обувки

1 Помощник,магазин

1 Мияч,превозни средства(ръчно)

1 Шофьор,товарен автомобил(международни превози)

15 Монтажник,производство на слаботокови предпазители

6 Здравен медиатор

6 Образователен медиатор

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