Глад за психолози, най-много липсват по училищата

Работните места за хора с висше образование в Бюрата по труда никак не са много, но прави впечатление, че преобладават тези в сферата на образованието. Наред с учители по английски, химия, философия и други дисциплини, се търсят осезателно и психолози – за педагози, педагогически съветници и училищни психолози.

При хората със средно образование изборът също не е много голям. Но те пък са много желани и търсени кадри за производството, което около Пловдив е силно развито.

Ето всички свободни работни места от дирекция «Регионална служба по заетостта»:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

1 Главен счетоводител, бюджетен

1 Педагог (Психология)

1 Педагогически съветник (Психология)

1 Помощник на учителя(Педагогическо образование; психология)

1 Помощник-директор, АСД(Развитие на човешките ресурси)

1 Помощник-директор, учебната дейност (НУП с английски език)

2 Психолог

1 Психолог, училищен

3 Рехабилитатор

1 Социален работник

1 Специалист, обработка на данни

1 Старши учител, прогимназиален (учител по химия и ООС)

1 Счетоводител

2 Техник-механик, железопътен транспорт

1 Технически секретар

2 Учител в целодневна група I-IV клас

1 Учител, гимназиален (Английска филология)

2 Учител, гимназиален(Учител по музика)

1 Учител, практическо обучение (Електроника и автоматика)

1 Учител, прогимназиален(математика,информатика и ИТ)

1 Учител, теоретично обучение(икономически дисциплини)

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

3 Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция

2 Бояджия, промишлени изделия

1 Бродировач

1 Гладач

30 Готвач, заведение за бързо хранене

11 Електромонтьор

6 Етикетировач (ръчно)

1 Заварчик

1 Изпълнител

2 Касиер

1 Касиер, домакин

2 Крояч, текстил

10 Маневрист

1 Матричар

1 Машинен оператор

1 Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)

12 Машинен оператор, шиене

20 Машинен оператор, шиене на облекла

20 Машинист, локомотивен

1 Монтажник, електрооборудване

1 Монтажник, изделия от метал

3 Монтьор, електронни инструменти

1 Общ работник

1 Опаковач

1 Оператор, въвеждане на данни

1 Оператор, център за обаждания

4 Охранител

3 Пазач, въоръжена охрана

1 Перач (ръчно)

2 Помощник, кухня (без домашен)

1 Работник, поддръжка

1 Работник, поддръжка на сгради

5 Работник, сглобяване на детайли

10 Ревизор вагони

1 Регистратор

25 Салонен управител

3 Сезонен работник, земеделието

5 Склададжия

1 Стругар

2 Технически изпълнител

1 Технически секретар

1 Технически сътрудник

1 Търговски представител

6 Чистач/ Хигиенист

2 Шивач

1 Шивач, мъжко/дамско облекло

4 Шлосер

2 Шлосер-монтьор

10 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

4 Агент, недвижими имоти

18 Брокер, недвижими имоти

1 Машинен оператор

2 Медицински секретар

2 Мърчандайзер, продажби

2 Отчетник, счетоводство

25 Продавач-консултант

15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1 Работник, поддръжка

6 Работник, товаро-разтоварна дейност

5 Салонен управител

2 Специалист, туризъм

5 Технически сътрудник

Работни места по програма за заетост „Младежка заетост“

10 Анализатор, проучване на пазари

2 Аниматор

2 Водач, електрокар

2 Готвач

1 Графичен дизайнер

1 Експерт, маркетинг

1 Експерт, програми и проекти

6 Експерт, продажби

5 Експерт, търговия

2 Зъботехник

3 Лекар по дентална медицина

8 Манипулант, промишлеността

1 Машинен оператор, шиене

1 Мениджър ИТ център

4 Мениджър, ключови клиенти

1 Мениджър, проекти

5 Носач-товарач, стоки

1 Общ работник

1 Отчетник, счетоводство

2 Офис мениджър

1 Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство

7 Продавач, Интернет търговия

4 Продавач-консултант

3 Рехабилитатор

2 Салонен управител

3 Сервитьор

1 Системен администратор

2 Служител, информация за пътувания

2 Специалист с контролни функции, търговия

1 Специалист с контролни функции, човешки ресурси

2 Специалист, продажби

1 Специалист, търговия

1 Старши счетоводител

2 Счетоводител

2 Техник, механик

4 Технически организатор

3 Технически секретар

6 Уеб дизайнер

5 Филолог

1 Хост (хостеса)

5 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше образование:

2 лекар,физикална и рехабилитационна медицина

1 контрольор,качество

1 кредитен администратор

1 медицинска сестра

Работни места за средно и основно образованиe:

1 машинен оператор,месни продукти

11 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

1 работник,озеленяване

1 машинен оператор

2 животновъд

5 личен асистент

1 тютюнопроизводител

1 технически изпълнител

1 готвач

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

1 Счетоводител

1 Технолог

1 Старши учител,музика в детска градина

1 Старши учител,детска градина

1 Промишлен дизайнер

Работни места за специалисти със средно образование

1 Специалист

4 Продавач-консултант

1 Монтажник

1 Водач-електрокар

1 Ръководител,група

5 Зареждач

1 Склададжия

15 Машинен оператор,вулканизиране на каучукови изделия

2 Кредитен специалист,банка

2 Автомонтьор

4 Тракторист

2 Електротехник,промишлено предприятие

2 Работник, сглобяване на детайли

1 Водач,мотокар

1 Чистач/Хигиенист

2 Шофьор,лекотоварен автомобил

5 Монтажник,кабели

7 Машинен оператор

1 Помощник-възпитател

8 Монтажник,изделия от метал

1 Общ работник,оранжерия/парник

5 Монтажник,изделия от пластмаса

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Шивач-кожа

1 Шивач,обувки

1 Помощник,магазин

1 Мияч,превозни средства(ръчно)

1 Шофьор,товарен автомобил(международни превози)

15 Монтажник,производство на слаботокови предпазители

6 Здравен медиатор

6 Образователен медиатор