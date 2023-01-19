Глад за психолози, най-много липсват по училищата
- 11:30, 19.01.2023
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Работните места за хора с висше образование в Бюрата по труда никак не са много, но прави впечатление, че преобладават тези в сферата на образованието. Наред с учители по английски, химия, философия и други дисциплини, се търсят осезателно и психолози – за педагози, педагогически съветници и училищни психолози.
При хората със средно образование изборът също не е много голям. Но те пък са много желани и търсени кадри за производството, което около Пловдив е силно развито.
Ето всички свободни работни места от дирекция «Регионална служба по заетостта»:
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
1 Главен счетоводител, бюджетен
1 Педагог (Психология)
1 Педагогически съветник (Психология)
1 Помощник на учителя(Педагогическо образование; психология)
1 Помощник-директор, АСД(Развитие на човешките ресурси)
1 Помощник-директор, учебната дейност (НУП с английски език)
2 Психолог
1 Психолог, училищен
3 Рехабилитатор
1 Социален работник
1 Специалист, обработка на данни
1 Старши учител, прогимназиален (учител по химия и ООС)
1 Счетоводител
2 Техник-механик, железопътен транспорт
1 Технически секретар
2 Учител в целодневна група I-IV клас
1 Учител, гимназиален (Английска филология)
2 Учител, гимназиален(Учител по музика)
1 Учител, практическо обучение (Електроника и автоматика)
1 Учител, прогимназиален(математика,информатика и ИТ)
1 Учител, теоретично обучение(икономически дисциплини)
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
3 Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция
2 Бояджия, промишлени изделия
1 Бродировач
1 Гладач
30 Готвач, заведение за бързо хранене
11 Електромонтьор
6 Етикетировач (ръчно)
1 Заварчик
1 Изпълнител
2 Касиер
1 Касиер, домакин
2 Крояч, текстил
10 Маневрист
1 Матричар
1 Машинен оператор
1 Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)
12 Машинен оператор, шиене
20 Машинен оператор, шиене на облекла
20 Машинист, локомотивен
1 Монтажник, електрооборудване
1 Монтажник, изделия от метал
3 Монтьор, електронни инструменти
1 Общ работник
1 Опаковач
1 Оператор, въвеждане на данни
1 Оператор, център за обаждания
4 Охранител
3 Пазач, въоръжена охрана
1 Перач (ръчно)
2 Помощник, кухня (без домашен)
1 Работник, поддръжка
1 Работник, поддръжка на сгради
5 Работник, сглобяване на детайли
10 Ревизор вагони
1 Регистратор
25 Салонен управител
3 Сезонен работник, земеделието
5 Склададжия
1 Стругар
2 Технически изпълнител
1 Технически секретар
1 Технически сътрудник
1 Търговски представител
6 Чистач/ Хигиенист
2 Шивач
1 Шивач, мъжко/дамско облекло
4 Шлосер
2 Шлосер-монтьор
10 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2
4 Агент, недвижими имоти
18 Брокер, недвижими имоти
1 Машинен оператор
2 Медицински секретар
2 Мърчандайзер, продажби
2 Отчетник, счетоводство
25 Продавач-консултант
15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, поддръжка
6 Работник, товаро-разтоварна дейност
5 Салонен управител
2 Специалист, туризъм
5 Технически сътрудник
Работни места по програма за заетост „Младежка заетост“
10 Анализатор, проучване на пазари
2 Аниматор
2 Водач, електрокар
2 Готвач
1 Графичен дизайнер
1 Експерт, маркетинг
1 Експерт, програми и проекти
6 Експерт, продажби
5 Експерт, търговия
2 Зъботехник
3 Лекар по дентална медицина
8 Манипулант, промишлеността
1 Машинен оператор, шиене
1 Мениджър ИТ център
4 Мениджър, ключови клиенти
1 Мениджър, проекти
5 Носач-товарач, стоки
1 Общ работник
1 Отчетник, счетоводство
2 Офис мениджър
1 Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство
7 Продавач, Интернет търговия
4 Продавач-консултант
3 Рехабилитатор
2 Салонен управител
3 Сервитьор
1 Системен администратор
2 Служител, информация за пътувания
2 Специалист с контролни функции, търговия
1 Специалист с контролни функции, човешки ресурси
2 Специалист, продажби
1 Специалист, търговия
1 Старши счетоводител
2 Счетоводител
2 Техник, механик
4 Технически организатор
3 Технически секретар
6 Уеб дизайнер
5 Филолог
1 Хост (хостеса)
5 Шофьор, лекотоварен автомобил
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34
Работни места за специалисти с висше образование:
2 лекар,физикална и рехабилитационна медицина
1 контрольор,качество
1 кредитен администратор
1 медицинска сестра
Работни места за средно и основно образованиe:
1 машинен оператор,месни продукти
11 машинен оператор,производство на пластмасови изделия
1 работник,озеленяване
1 машинен оператор
2 животновъд
5 личен асистент
1 тютюнопроизводител
1 технически изпълнител
1 готвач
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
1 Счетоводител
1 Технолог
1 Старши учител,музика в детска градина
1 Старши учител,детска градина
1 Промишлен дизайнер
Работни места за специалисти със средно образование
1 Специалист
4 Продавач-консултант
1 Монтажник
1 Водач-електрокар
1 Ръководител,група
5 Зареждач
1 Склададжия
15 Машинен оператор,вулканизиране на каучукови изделия
2 Кредитен специалист,банка
2 Автомонтьор
4 Тракторист
2 Електротехник,промишлено предприятие
2 Работник, сглобяване на детайли
1 Водач,мотокар
1 Чистач/Хигиенист
2 Шофьор,лекотоварен автомобил
5 Монтажник,кабели
7 Машинен оператор
1 Помощник-възпитател
8 Монтажник,изделия от метал
1 Общ работник,оранжерия/парник
5 Монтажник,изделия от пластмаса
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
1 Шивач-кожа
1 Шивач,обувки
1 Помощник,магазин
1 Мияч,превозни средства(ръчно)
1 Шофьор,товарен автомобил(международни превози)
15 Монтажник,производство на слаботокови предпазители
6 Здравен медиатор
6 Образователен медиатор
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