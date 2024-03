Британската сензация Bring Me The Horizon са хедлайнерите на втория фестивален ден на Hills Of Rock в Пловдив. Добрата новина съобщиха преди минути организаторите във Fest Team. Бандата ще забие на 26 юли на Гребната база.

С номинация за Grammy и току що спечелена награда BRIT за най-добро алтърнатив/рок изпълнение, с над 5 милиона продадени албума глобално, aрмия от фенове, разпродадени турнета в цял свят, мултиплатинените Bring Me The Horizon идват в България, когато са на върха на славата. Започналите като непретенциозна deathcore група от Шефилд, те не просто достигат световен успех, а го правят със замах, като се превръщат в една от бандите с най-силно въздействие върху цяло поколение фенове и изпълнители в различни музикални жанрове и буквално пренаписват определението за това какво означава да бъдеш част от модерната метъл сцена.

Oli Sykes и компания не само излъчват необуздана енергия и предлагат зашеметяваща сценография, анимация и пиротехника на живо, звукът и продукцията им преосмислят жанра. Като фенове на експериментите в музиката, бандата си колаборира предизвикателно с поп звезди като Ed Sheeran, с екстремни артисти като Dani Filth от Cradle of Filth, дори включват и български фолклорни мотиви от народната песен „Ерген Деда“ в един от най-успешните си сингли Parasite Eve.



Така, към вече обявените КoЯn, Spiritbox и Loathe за първия фестивален ден на Hills Of Rock, към най-големия български фестивал за рок и метъл музика се присъединяват и сензационните Bring Me The Horizon като хедлайнери за 26 юли.

Bring Me The Horizon имаха турбулентен старт на годината – след раздялата в края на миналата с Jordan Fish, дългогодишния кийбордист на бандата, отложиха за това лято издаването на новия си албум, за да са сигурни, че той ще бъде на „нивото, от което ние ще сме напълно доволни“, по думите на фронтмена Oli Sykes и пуснаха енергичен нов сингъл Kool-Aid – достатъчно добра заявка за стандарта му.

Припомняме, че на 25, 26 и 27 юли 2024, освен световните артисти на основната сцена, на Гребната база в Пловдив ще има и още две партньорски сцени, „На Тъмно“ и „Строежа“, чиито участници ще бъдат обявени скоро.

Билетите за фестивала се продават с бързи темпове.